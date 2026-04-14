René van der Gijp şöyle açıklıyor: "Her taraftan Erik ten Hag'ın..."

René van der Gijp'e göre, AZ ve FC Twente'nin spor alanındaki başarısının bir de ters yüzü var. Tukkers, Eredivisie'de ikinci sırada bitirebilir, ancak Gijp'e göre bu durum yönetimde sorunlara yol açıyor.

"FC Twente ve AZ, John van den Brom ve Leeroy Echteld ile devam etmeyi tercih etmiyor," diyor gözlüklü televizyon yıldızı, KieftJansenEgmondGijp podcast'inin bir bölümünde.

"Her taraftan duyduğuma göre Erik ten Hag (FC Twente'nin yeni teknik direktörü, ed.) FC Twente'de baş antrenör olarak tercih edeceği en az on seçenek vardı," diyor Van der Gijp.

Yine de Enschede kulübü kısa süre önce Van den Brom'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Ten Hag, kulüp kanallarında "John geldiği andan itibaren ligde ikinci sıradayız" şeklinde tepki gösterdi.

"Tüm veri modelleri de bunu gösteriyor. Bazı modellerde daha da üst sıralarda yer alıyoruz, hatta birinci sıradayız. O zaman onun takımı gerçekten yeniden şekillendirdiğini, sükunet ve güven getirdiğini görüyorsunuz. Önemli olan da bu."

Van der Gijp'e göre ise mevcut teknik direktör, Ten Hag'ın ilk tercihi değildi. "Ama elbette şimdi Van den Brom'u kovamaz. Aynı parayla Şampiyonlar Ligi'ne bile çıkabilir!"

Van der Gijp'e göre, aynı mantık AZ için de geçerli. AZ'de Leeroy Echteld, kovulan Maarten Martens'in yerine geçici olarak görevi devraldı. "Echteld pazar günü kupayı kazanırsa, onu kovamazsınız," diyor analist. Önümüzdeki pazar, kupa finalinde NEC rakip olacak.