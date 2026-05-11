René van der Gijp: “O, Wout Weghorst’un kötü bir kopyası.”

"KieftJansenEgmondGijp" adlı podcast'te Michiel Kramer'in profesyonel futbol kariyerinin sonuna değiniliyor. RKC Waalwijk'in 37 yaşındaki forveti futbol ayakkabılarını rafa kaldırıyor ve gelecek sezondan itibaren yardımcı antrenör olarak görevine devam edecek.

Willem II, Keuken Kampioen play-off'larında RKC'yi iki maçta mağlup etti ve bu, Kramer'in futbol kariyerinin de sonunu getirdi. Maçın ardından ESPN kamerasının karşısına gözyaşları içinde çıkan Kramer, kariyeri için "minnettar" olduğunu söyledi.

"Evet, çok sevimli bir çocuk," diyor Wim Kieft, Michel van Egmond ona Kramer hakkındaki görüşünü sorduğunda. "Son yıllarda pek bir şey yapamadı, sık sık sakatlandı."

"Aslında hiç de iyi bir oyuncu değildi, değil mi?" diye René van der Gijp araya giriyor. "Aşırı iyi değildi. Bence o, Wout Weghorst'un kötü bir versiyonu gibi."

Kieft buna tam olarak katılmıyor. “Şey, Feyenoord’da 18 gol attığı bir sezonu da vardı, değil mi? Ama sonuçta o, özellikle kroketli sandviçiyle hatırlanacak.”

Kieft, bu konudaki tüm yaygarayı da “o kadar da önemli değil” buluyor. “Hayır, hiç de değil,” diyor Van der Gijp, ona katılıyor. “Hiç de önemli değil, ama bunu provokasyon amacıyla yapıyorsun. O kroketli sandviçi yemek istediğin için yapmıyorsun.”

“Bunu, ‘kıçımı yala’ demek için yapıyorsun,” diye gülüyor Van der Gijp. Kieft, bunun Kramer ile o dönemki teknik direktör Giovanni van Bronckhorst arasındaki ilişkiden de kaynaklandığını düşünüyor. “Araları pek iyi değildi. Bir keresinde bana tavsiye almak için aradı. O zaman dedim ki: belki de iki hafta boyunca kamuoyunun gözünden uzak durmalısın.”

“Evet, haftada haftaya sorun çıkarıyorsan, tabii ki sorunu kendinde aramalısın,” diye devam ediyor Kieft. “Bana ara sıra mesaj atardı ve aslında gerçekten iyi bir çocuk. Davranışları biraz sıra dışı, ama böyle birinin olması aslında komik de sayılır. Bütün gün sadece antrenörün dediklerini yapan o sıkıcı futbolculardan çok daha iyi.”