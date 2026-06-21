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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Renard, Tunus ile 66 yıldır görülen en kötü sezona başladı

Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
Dünya Kupası
H. Renard
Tunus
Japonya
Meksika
Fransa

Renard, durumu hızlı bir şekilde düzeltmeyi başaramadı

Tunus milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, bu sabah Pazar günü Japonya karşısında (4-0) skorla ağır bir yenilgiye uğradı. Maçta Asya ekibinin üstünlüğü açıkça göze çarpıyordu.

Bu karşılaşma, Kartaca Kartalları’nın Fransız teknik direktörü Hervé Renard için de istenmeyen bir tarihi rekorun kaydedilmesine sahne oldu.

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Renard, 3 Ocak 1960'ta Yugoslavya'ya 5-1 yenilen teknik direktör Milan Krstić'ten bu yana, Tunus milli takımının teknik direktörlüğünü üstlendiği ilk maçında 4 gol farkla mağlup olan ilk teknik direktör oldu.

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Ayrıca, turnuva sırasında yapılan teknik değişiklikler, Dünya Kupası tarihinde olumsuz sonuçlar vermeye devam etti; turnuva sırasında teknik kadro değişikliği sonrasında milli takımın başına geçen hiçbir yeni teknik direktör, ilk maçını kazanmayı başaramadı.

Fransız "stats foot" ağına göre, şu ana kadar 5 benzer vaka yaşandı ve bu maçlar üç beraberlik ve iki mağlubiyetle sonuçlandı.

Japonya’ya karşı aldıkları ağır yenilgiyle “Kartaca Kartalları”, grup aşamasının üçüncü turunda Hollanda ile oynayacakları maça çıkmadan önce 2026 Dünya Kupası’ndan resmen elendi.


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