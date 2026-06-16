Renard'ın Tunus Milli Takımı'nın başına geçmesiyle ilgili ilk yorumu

Tunus Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda "Kartaca Kartalları"nın ilk maçında İsveç'e 5-1'lik ağır bir yenilgiye uğramasının ardından acil bir adım atarak, Sabri Lamouchi'nin yerine Fransız Hervé Renard'ı milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını resmen duyurdu.

Karar, turnuvadaki kaderini belirleyecek Japonya ile oynanacak kritik maç öncesinde takıma yeniden denge kazandırmak amacıyla alındı.

Renard'ın önümüzdeki Salı günü Meksika'ya gelmesi ve Japonya ile oynanacak maç öncesinde takımın ilk antrenmanını yönetmesi planlanıyor.

Fransız "RMC Sport" kanalının haberine göre, 57 yaşındaki teknik direktör, Tunus Futbol Federasyonu başkanının yaptığı hızlı görüşmelerin ardından, turnuva sonuna kadar görevi üstlenmeyi kabul etti.

Renard, 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan milli takımını çalıştırarak Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyet (1-2) elde etmesinin ardından, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası deneyimini yaşayacak.

Renard, acil durumlarla başa çıkma konusundaki tecrübesiyle tanınıyor. Birçok Afrika milli takımını çalıştırmış ve önemli başarılara imza atmış olan Renard'ın en önemli başarıları arasında 2012'de Zambiya ve 2015'te Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması yer alıyor.

Tunus Futbol Federasyonu, açılış maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde, Renard'ın engin deneyiminden yararlanarak takımın dengesini yeniden kurmayı umuyor.

Renard, Dakar'dan Paris'e vardığında ve Monterrey'e gitmeden önce yaptığı kısa açıklamada, "Fazla düşünmeye gerek yok... Bu yeni bir başlangıç ve hızlı bir meydan okuma" dedi.

Dünya Kupası sırasında bir milli takımın başına geçmek nadir görülen bir durumdur, ancak motivasyon konuşmaları ve sert kişiliğiyle tanınan Renard, bu alışılmadık zorluğun üstesinden gelmeye hazır görünüyor. Gözler, Fransız teknik direktörün Tunus futbol tarihinin en hassas anlarından birinde yeni görevine başlayacağı Monterrey'e çevrilmiş durumda.