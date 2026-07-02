Remko Pasveer (42), Eredivisie’deki eski kulübüne sürpriz bir şekilde geri dönüyor

De Telegraaf da dahil olmak üzere çeşitli medya kaynaklarının bildirdiğine göre, Remko Pasveer kariyerine FC Twente’de devam edecek. 42 yaşındaki kaleci, transfer ücreti ödemeden Enschede’ye geçecek ve burada kadroya üçüncü kaleci olarak katılacak. Ayrıca, deneyimli kaleci aynı zamanda kaleci antrenör yardımcısı olarak da görev alacak.

Kulüp kaynaklarına göre, Pasveer’in geri dönüşü artık kesinleşti. Tecrübeli kaleci, Heracles Almelo’daki kısa döneminin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak serbest kalmıştı. Geçen sezon Almelo ekibiyle birlikte Eredivisie’den küme düşmüştü.

Pasveer, kulüpten ayrılan Przemyslaw Tyton’un doğrudan halefi olarak transfer edilmiyor. FC Twente, ikinci kaleci pozisyonu için Kayne van Oevelen, Jeffrey de Lange ve Jesper Schendelaar gibi başka adayları da göz önünde bulunduruyor. Tecrübeli Twente’li oyuncu, kadro içinde öncelikle güvenilir bir yedek ve mentor olarak görev yapacak.

Pasveer için bu, tanıdık bir ortama dönüş anlamına geliyor. Enschede doğumlu kaleci, FC Twente’nin altyapısından yetişti ve 2004 ile 2006 yılları arasında A takımda forma giydi. Ardından bedelsiz olarak Heracles Almelo’ya transfer oldu.

Heracles’taki ilk döneminin ardından Pasveer, Go Ahead Eagles, PSV, Vitesse ve Ajax’ta da kaleyi korudu. 2025 yazında, kulübün en üst seviyede kalmasına yardımcı olma umuduyla Heracles’a geri döndü, ancak bu hedefine ulaşamadı.

FC Twente’ye geri dönmek, Pasveer’in uzun zamandır beslediği bir hayaldi. 2021 yılında bu konuyla ilgili şunları söylemişti: “Evet, neden olmasın? Sözleşmem zaten sona eriyor ve oynamaya devam etmek istiyorum. Eğer FC Twente bir ara kaleciye ihtiyaç duyduğunu söylerse ve benim bir kulübüm yoksa, her şey tartışılabilir. Her şey mümkün.”

O dönemde FC Twente’ye transfer gerçekleşmedi. Ajax devreye girdi ve Pasveer Amsterdam’a transfer oldu. Rekor şampiyonun kadrosunda önemli bir güç haline geldi ve sonunda tam olarak 100 resmi maça çıktı. Son altı ayda Heracles formasıyla 11 maçta forma giydi.