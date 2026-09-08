Paris Saint-Germain, geçen yıl kendisine ait olan rakamı da geride bırakarak Altın Top ödül yarışında tarihi bir rakama imza attı.

Fransız "France Football" dergisi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile iş birliği içinde bu Salı akşamı, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen 2026 Altın Top "Ballon d'Or" ödülü için aday olan isimlerin tam listesini açıkladı.

Adayların tam listesini görüntüleyin

Ödüle aday gösterilen 30 futbolculuk listede, tek bir kulüpten, Paris Saint-Germain'den 10 futbolcu yer aldı; bu, takımın şansını artıran bir ilk oldu.

Saint-Germain'den ödüle aday gösterilen isimler şunlar: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha ve buna ek olarak, geçtiğimiz sezonun tamamını Barcelona forması altında geçirdikten sonra bu yaz Fransız takımına katılan Ferran Torres.

Bu hakimiyet, Saint-Germain'in geçen sezon üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından geldi.

Paris ekibi ayrıca UEFA Süper Kupası'nın yanı sıra Fransa Ligi şampiyonluğunu da kazandı.

İstatistik alanında uzmanlaşan Squawka ağı, Saint-Germain'in tarihte tek bir yılda 10 futbolcusu Altın Top ödülüne aday gösterilen ilk kulüp olduğunu belirtti.

Saint-Germain, yine kendi adına kayıtlı olan önceki rakamı da geçti; geçen yıl 9 futbolcusu aday gösterilmişti ve sonunda ödülü Dembele kazanmıştı.

Paris Saint-Germain ise bu başarıyı kutlamaya özen gösterdi ve resmi sitesi üzerinden bu eşi görülmemiş rekor rakamı elde ettiğini öne çıkardı.

Ödülü kazanan ismin adı, önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek büyük bir törenle açıklanacak.

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