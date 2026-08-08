Arsenal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Londra ekibinin orta sahasını güçlendirmek amacıyla Newcastle United'dan Brezilyalı Bruno Guimaraes ile anlaşmayı tamamladığını açıkladı.

Londra kulübünün bugün cumartesi günü yayımladığı resmi açıklamaya göre 28 yaşındaki Guimaraes, Arsenal ile bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan 4 sezonluk bir sözleşme imzalayarak 2022 yılından bu yana süren Newcastle serüvenini noktaladı.

Arsenal transferin maddi değerini açıklamazken, aralarında "Sky Sports" kanalının da bulunduğu birçok İngiliz basın kuruluşu, anlaşmanın 75 milyon sterlin değerinde olduğunu doğruladı.

Guimaraes, Arsenal'e transferinin ardından şunları söyledi: "Kendimi harika hissediyorum ve bu fırsattan çok mutluyum. Andrea Berta ve Mikel Arteta ile konuştuğum ilk andan itibaren büyük bir heyecan duydum. İçimde hayatımda yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğuna dair bir his vardı ve Arsenal ile oynamanın heyecan verici bir mücadele olacağını düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Aranıza katılmaktan büyük heyecan duyuyorum. Elimdeki her şeyi ortaya koyacağım, size söz veriyorum. Ben sizin savaşçınızım ve asla pes etmeyeceğim. Birlikte pek çok harika anı biriktirmeyi diliyorum."

Arsenal: Guimaraes takımın oyun stilini geliştirecek

Arsenal sportif direktörü Andrea Berta ise Brezilyalı oyuncunun yeteneklerini övdü ve transferin takıma hem teknik hem de liderlik anlamında güçlü bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Berta şunları söyledi: "Bruno Guimaraes'i kulübümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güçlü bir zihniyete ve yüksek kaliteye sahip bir oyuncu; kadromuza önemli ölçüde liderlik katacak."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bruno'nun katılımıyla takımımızın kalbini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hepimizin gördüğü gibi hem defansif orta saha hem de bir alandan diğerine hareket eden orta saha olarak oynayabiliyor. Kaliteyi çabayla birleştiriyor ve her sezon takımına goller ve asistler sağladı."

Şöyle devam etti: "Bruno, Mikel'in oyun stilimizi geliştirmeye devam etmesine olanak tanıyacak, ayrıca takım içindeki rekabeti de yükseltecek; bu da en büyük kupaları kazanmayı hedeflediğimizde istenen standartları korumak için gerekli bir unsur."

Newcastle, transfer sonuçlanmadan önce ilk teklifi reddetti

Sözleşmesinde iki yılı kalan ve kulübe sözleşmeyi üçüncü bir sezona uzatma imkânı tanıyan bir opsiyon da bulunan Guimaraes'i elinde tutmaya istekli olan Newcastle, ancak oyuncunun yeni bir mücadeleye atılma isteği neticesinde transferin akıbetini belirledi.

Oyuncu, yaz döneminin başlarında Newcastle yetkililerine uygun bir teklifin gelmesi şartıyla Arsenal'e transfer olma isteğini bildirmiş, ardından İngiliz kulübü, Arsenal'in yaptığı ilk teklifi reddetmişti.

Ancak iki taraf daha sonra 75 milyon sterlin değerinde bir anlaşmaya vardı ve Arsenal transfer bedelini ödeyerek oyuncu resmen takıma katıldı.

Bu transferle birlikte Newcastle'ın yaz transfer döneminde sattığı oyuncuların toplam değeri 240 milyon sterlin barajını aştı.

Ayrılanlar listesinde ayrıca 69,3 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya giden Anthony Gordon da yer aldı; Sandro Tonali ise 100 milyon sterlin değerindeki bir transferle Tottenham'a katıldı. Bu süreçte teknik direktör Eddie Howe da takımdan ayrıldı ve kulüpte büyük değişikliklerin yaşandığı bir dönem geçirildi.

Newcastle bir resmi açıklamada, Guimaraes transferinin değerinin, bir kulübün 28 yaşında veya daha büyük bir oyuncu karşılığında aldığı en yüksek 10 transfer bedeli arasında yer aldığını, ayrıca yaşı ve mevkisi birlikte değerlendirildiğinde bir oyuncu için rekor bir rakamı temsil ettiğini belirtti.

Newcastle ile 195 maç

Guimaraes, 2022 yılında Fransız ekibi Lyon'dan 40 milyon sterlin karşılığında Newcastle'a katılmış, takım formasıyla 195 maça çıkarak 31 gol atmış ve İngiltere Lig Kupası'nın kazanılmasına katkıda bulunmuştu.

Ayrılmasına rağmen oyuncu, kulübe ve taraftarlarına olan güçlü bağlılığına işaret ederek Newcastle'dan ayrılma kararının kolay olmadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Bu, hayatımın en zor kararlarından biriydi. Buraya geldiğimde kulüp zor bir dönemden geçiyordu ve birlikte başardıklarımızla büyük gurur duyuyorum."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bu yere âşık oldum ve bunu gerçekten kastediyorum. İlk günümden itibaren taraftarlar, takım arkadaşlarım, Eddie Howe, teknik ekip ve kulüple bağlantılı herkes, ben ve ailemin kendimizi evimizde hissetmemizi sağladı."

Guimaraes, Kamu Yatırım Fonu'na, kulüp başkanı Yasir Al-Rumayyan'a ve Jamie Reuben'e, kulüp yetkililerinin yanı sıra teşekkür etti ve onların kendisini takımda tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Bu transfer son derece zor çünkü Newcastle benim için çok şey ifade ediyor, ancak hayatımda yeni bir deneyim yaşamak istiyordum. Kendim ve ailem için yeni bir mücadeleye hazır hissediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Matthias Jaissle ile son derece olumlu bir görüşme yaptım ve kulübün emin ellerde olduğunu bilerek ayrılıyorum."

Newcastle taraftarlarına mesajını şu sözlerle noktaladı: "Teşekkür etmek asla yeterli olmayacak, ama bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bu kulübün yolculuğunun bir parçası olduğum için her zaman gurur duyacağım. Her şey için teşekkür ederim."