Rekor rakamlarla: Raphinha, Barcelona'nın efsaneleri listesine giriyor

Barcelona, hem yurt içinde hem de Avrupa'da rakiplerini yıkmayı sürdürüyor. Katalan ekibi, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Barcelona, bu sezon farklı kupalarda oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol kaydetti; bu da Alman teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin muazzam hücum gücünü teyit ediyor.

Brezilyalı Raphinha, bu ekibin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bu sezonun başından itibaren santrfor mevkiinde görev almasının ardından, 8 golle Katalan takımının gol kralı konumuna yükseldi.

Feyenoord maçının ardından "Movistar+" kanalına konuşan Brezilyalı, gol atma performansındaki parlak formuyla ilgili soruya yanıt verirken gazetecilere "elinden gelenin en iyisini yaptığını" belirtti.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo" ise Raphinha'nın sezonun ilk 5 maçında 8 gol kaydettiğini, bundan daha fazlasını yalnızca 1958-1959 sezonunda Kubala'nın (9 gol) attığını aktardı.

Bunun yanı sıra Brezilyalı, yine 1958-1959 sezonundaki Luis Suárez'den bu yana ilk beş maçında en az birer gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

Brezilyalı, bu yıl Ballon d'Or ödülü adayları arasında yer almıyor. Maçın ardından maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldıktan sonra kendisine bu konu sorulduğunda Raphinha, "Bunun hakkında konuşmuyorum, Barcelona hakkında konuşuyorum; olağanüstü bir sezon geçiriyoruz." şeklinde yorum yaptı.

Dünkü golüyle Raphinha, 21 golle kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü beş oyuncusu listesine girdi. Şu anda önünde şu isimler bulunuyor: ulaşılması zor bir rekor olan Lionel Messi (126 gol); Luis Suárez (25 gol); Rivaldo (25 gol); Lewandowski (23 gol).

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