Rekor kırmıyor... Messi, Mısır karşısında Klose'nin rekoruna ulaştı

Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası’ndaki tarihi rekorların çoğuna sahip ve hiçbir başarıya kendi izini bırakmadan geçmek istemiyor gibi görünüyor.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda bu akşam Salı günü Atlanta'da Mısır'a karşı Tango Milli Takımı'nın ilk 11'inde sahaya çıkacak.

"Squadra" ağının istatistiklerine göre, Messi Dünya Kupası eleme turlarında 14. maçına çıkarak, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'nin elinde bulunan rekoru eşitleyecek.

Messi, bu turnuva sırasında Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Klose'nin en önemli rekorunu kırmıştı.

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 20'ye ulaştı; bunlardan 7'si bu turnuvada atılırken, emekli Alman yıldızın gol sayısı ise 16'ydı.

Messi, 31 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olarak kabul ediliyor.