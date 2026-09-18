2025-2026 sezonu, Barcelona kulübünün son yıllarda yaşadığından tamamen farklı bir tablo sunuyor.

Sport gazetesi, Spotify Camp Nou'ya kademeli dönüşün, ticari gelirlerin gelişiminin ve olağan operasyonel faaliyetin toparlanmasının kulübün ilk kez bir milyar euroluk operasyonel gelir barajını aşmasına imkân tanıdığını aktardı. Barcelona'nın gelirleri tam olarak 1,060 milyar euroya ulaştı ve bu, önceki sezona kıyasla 66 milyon euroluk bir artış anlamına geliyor.

Konu yalnızca gelirin büyüklüğüyle ilgili değil, aynı zamanda yapısı da değişti. Stadyum, sınırlı kullanımla geçen iki sezonun ardından yeniden ağırlığını kazandı; sponsorluk gelirleri ise 265 milyon euroya ulaştı, ürün satışları ve pazarlama gelirleri de 208 milyon euroya vardı ve her ikisi de kulüp tarihindeki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Ayrıca stadyumdan elde edilen gelirler önceki sezona kıyasla yaklaşık 50 milyon euro arttı; televizyon yayın hakları ise yüksek ve istikrarlı seviyelerini korudu. Ancak burada denklemin ikinci yönü ortaya çıkıyor; zira daha fazla gelir elde etmek, mutlaka daha fazla kâr elde etmek anlamına gelmiyor. Nitekim operasyonel giderler 1,022 milyar euroya ulaştı.

Sonuç şu ki, olağan gelirler ilk kez bir milyar euroluk barajı aşmasına rağmen, kulübün yapı maliyetlerinin karşılanmasının ardından kalan marj hâlâ sınırlı. Operasyonel giderlerin yanı sıra, 2025-2026 sezonunda kulüp ile Espai Barça projesi arasında 37 milyon euroluk bir açık kaydeden mali sonuç da hesaba katılmalı.

Olağan operasyonel sonuç başabaşa yaklaştı; istisnai kalemler ve vergiler hesaba katıldıktan sonra ise sezon, 18 milyon euroluk net zararla sona erdi. Gelirler, mali sonuç ve nakit likidite arasındaki bu fark, muhtemelen Barcelona'nın mevcut durumunu anlamanın en iyi yolu.

2025-2026 sezonu boyunca operasyonel faaliyetler, yani kulübün olağan faaliyeti, 74 milyon euroluk nakit likiditeyi tüketirken, kulübün yatırımları ilave 372 milyon euroyu eritti.

Sport, Barcelona'nın sponsorluk, ürün satışları ve stadyum işletmesi gibi tekrar eden faaliyetlerdeki büyümeyle birlikte bir milyar euroyu aşan bir gelir tabanına yeniden sahip olduğunu vurguladı. Ancak en zor kısım hâlâ ayakta duruyor: bu faaliyet hacmini, maaşlar, yapı maliyetleri, faizler, yatırımlar ve borç servisi ödendikten sonra yeterli likidite üretimine dönüştürmek.

Geçtiğimiz 30 Haziran'da Barcelona'nın toplam mali borcu yaklaşık 910 milyon euroydu. Bu borçtan mevcut likidite düşüldükten sonra net borç, önceki yılki 469 milyon euroya karşılık 607 milyon euroya ulaştı.

Bu nedenle 2025-2026 sezonunun hesapları, bir geçiş sezonu olarak okunabilir. Zira Barcelona'nın çektiği gelir sorunu kademeli olarak gerilemeye başladı; şimdiki zorluk ise ekonomik faaliyetin toparlanmasını borç azaltımına ve likidite üretimine dönüştürmekte yatıyor ki bu, zaman gerektirecek bir iş.

Barcelona, gelirlerin nakit likiditeye dönüşmeye başlaması gereken hassas bir aşamaya giriyor. Espai Barça projesi, bu dönüşümün temel bir parçası olacak; ancak beraberinde büyük bir risk payı da taşıyor. Zira hâlâ sağlanması gereken bir finansman var, borçlar kulübün likidite üretme kapasitesini etkilemeye devam edecek ve gelirlerde, maliyetlerde ya da zaman çizelgesinde yaşanacak herhangi bir sapma, hata payını daraltabilir.

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