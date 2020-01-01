Rebrov'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Macaristan ekiplerinden Ferencvarosi'yi çalıştıran Sergiy Rebrov'un menajeri, Fenerbahçe'nin kendileri ile iletişime geçtiğini söyledi.

Teknik direktör arayışını sürdüren , futbolculuk döneminde 2003-2004 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen eski oyuncularından Sergiy Rebrov'un kapısını çaldı.

46 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcının menajeri Sandor Varga, Football 1 TV'ye yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Rebrov için temasa geçtiğini doğruladı:

" 'in yanı sıra İngiltere'den, 'dan ve Çin'den Sergiy Rebrov için teklif geldi. Fenerbahçe'nin başkanı şimdiden birçok kez iletişime geçti. Rebrov 'de çok tanınıyor, orada oynamıştı. Rebrov'un teknik direktörlük başarılarını takip ediyorlar."

Daha fazla takım

Rebrov, 2014 ve 2017 yılları arasında Dynamo Kiev'i çalıştırmıştı. Şimdiki takımı Ferencvarosi ile ise daha üç yıllık sözleşmesi bulunuyor.