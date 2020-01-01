Real Valladolid koronavirüs testini reddetti

La Liga ekibi Real Valladolid, lig yönetimi tarafından kendilerine gönderilen koronavirüs test kitini kabul etmediklerini duyurdu.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği 'de basın sözcüsü David Espinar konuyla ilgili yaptığı açıklamada " yönetimi bize test önerisinde bulundu ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden ötürü reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok. Ayrıca bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var. Önceliğin bu insanlara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya'dan sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da şimdiye kadar 14 binden fazla insan hastalığa yakalanırken 558 kişi yaşamını yitirdi.