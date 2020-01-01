Real Valladolid koronavirüs testini reddetti
Yorum()
AA
Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği Real Valladolid'de basın sözcüsü David Espinar konuyla ilgili yaptığı açıklamada "La Liga yönetimi bize test önerisinde bulundu ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden ötürü reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok. Ayrıca bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var. Önceliğin bu insanlara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İtalya'dan sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da şimdiye kadar 14 binden fazla insan hastalığa yakalanırken 558 kişi yaşamını yitirdi.