İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın kulübü Liverpool ile geleceğini çevreleyen belirsizlik giderek artıyor.

Raporlar, Federico Chiesa'yı kış transfer döneminde İspanya La Liga'ya transfer olma ihtimaliyle ilişkilendiriyor; Atletico Madrid ve Valencia'nın ilgisi de giderek artıyor.

Tribuna sitesi, "Calciomercato"ya dayandırdığı haberinde, Chiesa'nın kiralık takım arkadaşı Harvey Elliott ile bocalayan Valencia'da yeniden bir araya gelebileceğini aktardı. Valencia şu anda La Liga'da 4 maçtan yalnızca 1 puan toplayarak son sırada yer alıyor.

Atletico Madrid de, Juventus'tan Nico Gonzalez'i takımıyla geçirdiği başarılı kiralık dönemin ardından yeniden kadrosuna katma girişiminde başarısız olduktan sonra, İtalyan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Chiesa, 2024 yılında Juventus'tan gelişinden bu yana Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlandı; ilk sezonunda Premier Lig'de yalnızca 104 dakika sahada kalırken, geçen sezon sadece bir maça ilk 11'de başladı.

Chiesa bu sezon şimdiye kadar hiçbir resmî maçta forma giymedi. Ayrıca, kadroda Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni gibi sakat oyuncular yer almasına rağmen, Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan da çıkarıldı.

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