Real Madrid'in Kylian Mbappe planı: "Çıkış Operasyonu"

Real Madrid, Dünya Kupası sahibi Mbappe'yi PSG'den koparmak için kadrosundaki yıldızlardan vazgeçiyor.

Goal, Real Madrid'in yaz transfer dönemi planlarını öğrendi. Başkent ekibi, takımdaki eski oyuncuları elden çıkarmaya odaklanırken Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe için bir "Çıkış Operasyonu" planladı.

Florentino Perez yönetiminde, yıldız oyuncu transferleriyle ön plana çıkan Real Madrid, son yıllarda kemelerleri sıktı ve Ocak 2020'de Reinier ile anlaşmasından bu yana kimse için bonservis ücreti ödemedi.

Bu süreç içerisinde Bayern Münih'ten İspanya'nın yolunu tutan David Alaba ise takıma bonservis ücreti olmadan katıldı.

La Liga devi 2021'de de bu plana sadık kalmayı düşünüyor.

Takımın uzun süredir kaptanı olan Sergio Ramos geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrıldı.

Şu anda kadroda 29 oyuncunun bulunduğu liste önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde azaltılacak.

Kimse ayrılmak istemiyor

Madrid ekibi için sorunun büyük bir kısmı, takımdaki yüksek maaşlı oyuncuların ayrılmak istememesi.

Marcelo, Isco, Gareth Bale ve Mariano Diaz, İspanyol devinin yolları ayırmaktan memnun olacağı yüksek maaşlı oyuncular arasında.

Dört oyuncudan üçünün 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor bu nedenle Real Madrid bu oyunculardan kazanç elde etmek istiyorsa zaman daralıyor.

Gareth Bale, Tottenham'daki kiralık geçirdiği sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazır. Isco ise Carlo Ancelotti'nin Zidane'ın yerine geçmesi ve Marcelo'nun Sergio Ramos'tan kaptanlık görevini devralmasının ardından takımda kalabilir.

Raphael Varane, sözleşmesinin son 12 ayına giren başka bir oyuncu ve Manchester United ile görüşmelerinden bir sonuç çıkabilir.

Alvaro Odriozola, sağ arkada kadro derinliği için hazır, Dani Ceballos ise Ancelotti yönetiminde mücadele etmek istiyor.

Kylian Mbappe rüyası

Elindeki oyuncuları çıkarmak Real Madrid için en önemli öncelik olmaya devam ederken Kylian Mbappe'ye olan ilgileri de devam ediyor.

Fransız yıldız bir süredir İspanyol devinin radarında ve yakın bir zamanda temasa geçebilirler.

Mbappe henüz PSG ile yeni bir sözleşme imzalamadı ve mevcut sözleşmesi 2022'de sona erecek.

22 yaşındaki forvet ile anlaşmak için birkaç yıldız zemin hazırlayan Madrid ekibi, elindeki oyuncuları gönderirse engelleri ortadan kaldıracak.

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