Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos PSG'ye doğru

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un kulüpten ayrılma kararını başkan Florentino Perez'e ilettiği iddia edildi.

İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını kulübe ilettiğini öne sürdü.

Real Madrid'in sezon sonu kontratı sona erecek olan Ramos'a maaşının yüzde 10 daha azını içeren bir kontrat önerdiğini ancak 34 yaşındaki oyuncunun bu teklifi geri çevirdiğini belirten Pedrerol, "Ramos başkan Florentino Perez'e farklı takımlardan gelecek teklifleri değerlendireceğini ifade etti. Real Madrid planlarını Ramos'un 30 Haziran'daki ayrılığına göre yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ramos'un PSG'ye transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino da bu iddiaları güçlendirecek bir açıklama yaptı. Kadrosundan memnun olduğunu ancak iyi oyuncuların farklı takımlarda da oynayabileceğini ifade eden Arjantinli çalıştırıcı, "Sergio Ramos burada sürekli kazanma isteği olan bir kulüp bulacak. PSG dünyanın en büyük takımlarından biri. Önümüzdeki aylarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.