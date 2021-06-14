Real Madrid, sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan Sergio Ramos ile yola devam etmek istiyor.

Sözleşmesi sona erecek olan Sergio Ramos’un Real Madrid’deki geleceği henüz netlik kazanmadı. Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa devlerinin oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, yıldız oyuncunun eski takımı Sevilla’nın da Ramos ile ilgilendiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise Real Madrid tarafının oyuncuya bir yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ancak oyuncunun iki yıllık bir teklif istediği belirtilmişti.

AS’ın haberine göre ise, Real Madrid başkanı Florentino Perez ve Sergio Ramos arasında 18 Haziran Cuma günü bir görüşme gerçekleşecek. Haberde Real Madrid’in kaptan Sergio Ramos ile yola devam etmek istedikleri belirtildi. Bu görüşmede Perez, Ramos’a yeni tekliflerini sunacak. Ayrıca Real Madrid’in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin de Sergio Ramos ile yeniden çalışmayı çok istediği ifade ediliyor.

Sergio Ramos’un Real Madrid kariyeri

2005 yılında Sevilla’dan transfer edilen Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla sayısız başarının altına imzasını attı. Madrid temsilcisiyle 4 Şampiyonlar ligi şampiyonluğu, 5 de La Liga şampiyonluğu yaşayan İspanyol yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise sakatlıklarla boğuştu. 2020-21 sezonunda Real Madrid formasını 21 kez terleten Ramos, yine sakatlıklarından ötürü Luis Enrique tarafından İspanya Milli Takımı’nın Euro 2020 kadrosuna dahil edilmemişti.

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