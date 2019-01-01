Real Madrid'de savunmanın yeni patronu Koulibaly olacak

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminin öncelikli hedefi olarak Napoli'nin tecrübeli stoperi Kalidou Koulibaly'yi belirledi.

Savunmasını güçlendirmek isteyen , rotayı geçtiğimiz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Kalidou Koulibaly'ye çevirdi.

Calciomercato'nun haberine göre, İspanyol devi, önümüzdeki yaz transfer döneminde Koulibaly için 'nin kapısını sürpriz bir teklifle çalacak.

Real Madrid, Sergio Ramos'un sözleşmesinin 2021'de bitecek olması sebebiyle bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak.

Takımı yenilemek isteyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de bütçe yaratmak için bu transfere sıcak baktığı iddia ediliyor.