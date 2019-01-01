Real Madrid'de savunmanın yeni patronu Koulibaly olacak
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Savunmasını güçlendirmek isteyen Real Madrid, rotayı geçtiğimiz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Kalidou Koulibaly'ye çevirdi.
Calciomercato'nun haberine göre, İspanyol devi, önümüzdeki yaz transfer döneminde Koulibaly için Napoli'nin kapısını sürpriz bir teklifle çalacak.
Real Madrid, Sergio Ramos'un sözleşmesinin 2021'de bitecek olması sebebiyle bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak.
Takımı yenilemek isteyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de bütçe yaratmak için bu transfere sıcak baktığı iddia ediliyor.