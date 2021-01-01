Real Madrid'de bir dönem sona eriyor

10 yıldır beyaz formayı giyen Raphael Varane, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak.

Futbol kulüpleri, ellerindeki oyuncuların bedavaya başka takımlara gitmesine tahammül edemez.

Özellikle pandemi döneminde zarara uğrayan kulüpler, sözleşmesi sona erecek ve kontrat yenilemeye pek yanaşmayan oyuncuları elden çıkarıp, bu isimlerden maddi kazanç sağlamak zorunda.

Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane da bu sebeple, sezon sonunda takımdan gönderilebilir. Zira Madrid ekibi, önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek tecübeli savunma oyuncusundan para kazanmak istiyor.

AS gazetesinde yer alan habere göre Real, Varane için sezon sonunda kulüplerle pazarlık masasına oturacak.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, geçtiğimiz günlerde, "Real Madrid'in bir değişikliğe ihtiyacı var" diyerek Varane'nın takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Sezon sonunda David Alaba'yı renklerine bağlamakta kararlı olan Real, aynı zamanda maaşını yüzde 10 düşürerek Sergio Ramos ile de sözleşme yenilemenin peşinde.

Raphael Varane'ın Real Madrid kariyeri

Fransız stoper, 2011 yılında Lens'ten 10 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Varane, La Liga ekibiyle toplamda 356 karşılaşmaya çıktı.

Ligde 233 kez oynayan tecrübeli stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 82 kez eflatun-beyazlı formayı girdi.

Varane, Real Madrid'de 17 gol atıp yedi de asist yaptı.

Sergio Ramos'un durumu ne olacak?

Raphael Varane, Real Madrid'in tek gündemi değil. Zira takımın kaptanı Sergio Ramos'un da Madrid'de kalıp kalmayacağı konuşuluyor.

Maaşında yüzde 10 indirim istenen İspanyol stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Florentino Pérez, Ramos ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu yorumu yaptı:

"Onu çok seviyorum ama çok kötü bir durumdayız. Madrid'de kimse maddi destek vermiyor ve gerçekçi olmalıyız."

Ramos bu sezon ne yaptı?

Kaptan, bu sezon sakatlıklardan dolayı istikrarını koruyamadı. Toplamda 20 maça çıkan İspanyol stoper, söz konusu mücadelelerin 15'ini ligde, beşini ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Golcü bir stoper olarak bilinen Ramos, rakip filelere 20 karşılaşmada dört gol atmayı başardı.

35 yaşındaki stoperin geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.

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