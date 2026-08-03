Leipzig oyuncusu Fildişi Sahili'li Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferine ilişkin sözleşmeleri imzalamaması, İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

Bu, uzun süredir devam eden bir hikâye ve doğal olarak Madrid'de birçok kişiyi endişelendirmeye başladı. Yan Diomande'nin adı, transfer anlaşmasında Paris Saint-Germain'in önüne geçen Real Madrid ile anılsa da, oyuncu hâlâ José Mourinho'nun takımının dışında kalıyor.

Son günlerde oyuncuyla, özellikle de menajerleriyle ilgili birçok yeni bilginin ortaya çıktığını belirtmek gerekir.

Eski menajeri Max Alain Gradel ile şu anda işlerini yürüten "Roc Nation" şirketi arasında bir anlaşmazlık çıktı. Bu konuyu son olarak gazeteci Roman Molina ortaya çıkardı, ayrıca İspanyol basını da bu pazartesi günü konuyu ele alıyor.

"As" gazetesinin belirttiği gibi, eski Fildişi Sahili milli oyuncusunun açtığı dava, Real Madrid'e transferinin tamamlanmamasının nedenidir; zira dava hâlâ görülmekte olduğu sürece transferin hukuken tamamlanması mümkün değil.

Bunlar, Real Madrid yönetiminin haberdar olmadığı anlaşılan gizli sorunlar.

Madrid'de belirgin bir endişe hissedildiği açık. İspanyol medyası "FIFA yönetmeliklerinin kanat oyuncusunun tescilini etkileyebileceğini" aktardı.

"As" gazetesi şunları ekledi: "Roc Nation şirketiyle görüşmeler yürüten Real Madrid, menajerler arasındaki bu anlaşmazlığa hızlı bir çözüm bulunmasını bekliyor. Diomande'nin de beklemesi gerekiyor."

Gazete, FIFA'nın hâlâ oyuncuya Real Madrid'e katılmasına imkân verecek geçici bir lisans verebileceğini açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi haberi "Beklenmedik bir sorun" başlığıyla verdi. Öte yandan "Onda Cero" radyosu, gazetecisi Alberto Pereiro aracılığıyla daha güven verici bir bakış açısı sundu ve FIFA'nın ilke olarak bu konuda ya da başka bir konuda pek fazla bir şey yapamayacağını belirtti.

Ancak kesin olan şu ki, bu beklenmedik gelişme İspanya'da birçok kişiyi endişelendiriyor; nitekim hikâye pek çok medya kuruluşunda manşetlere taşındı ve akşam yayınlanan spor radyo programlarında tartışıldı.

Oyuncunun Leipzig'den Real Madrid'e transferinin teyit edileceği görüşü hâlâ ağır basıyor, ancak birçok kişi bu haber karşısında şaşkına döndü.

Roc Nation şirketi ise Instagram'da bir açıklama yayımladı: "Profesyonel olmayan ve bilgisiz medya kuruluşları, yalnızca dikkat çekmek için zararlı ve asılsız bilgiler yaydığında, özellikle de bu, hiçbir temeli olmadan müvekkillerimizi kişisel olarak hedef aldığında sessiz kalamayız. Medya kuruluşları ve gazeteciler hesap vermelidir."