Barcelona patronu Xavi: Inaki Pena ağzımızın tadını kaçırdı

Xavi, Inaki Pena'nın "harika bir iş çıkardığını" söylerken Barça'nın "ağzının tadını kaçırdığını da" itiraf ediyor.

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda eşleştiği temsilcimiz Galatasaray'ı dün Camp Nou'da ağırladı. İki takımın da gol şansı bulamadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Rakiplerine karşı 16 maçtır fileleri havalandıran Katalan devi, sarı-kırmızılılar karşısında gol üretemedi ve Xavi İstanbul'da kiralık oynayan öğrencisi Inaki Pena'nın hakkını teslim etti.

Xavi ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xavi, Pena hakkında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray çok ısrarcı ve agresifti. Bizim için kolay olmadı."

"Inaki Pena harika iş çıkardı. Onun adına çok mutluyum. Ancak bu gece biraz ağzımızın tadını kaçırdı."

Inaki Pena, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor ve sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Xavi, Pena'nın kulübe geri döneceğini vurgularken "Evet, fikir onun kiralık gitmesi ve geri dönmesiydi. Şu an çok iyi gidiyor. Cesaretinden dolayı mutluyum" dedi.

Başka ne söylendi?

Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili maç öncesinde futbol direktörü Mateu Alemany demeç verdi ve oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirterek, "Kiralık hamlesi cesurcaydı. Bu onun için harika bir deneyim olacak. O, Barcelona için bir değer" dedi.

Mateu Alemany ve Xavi'nin aksine Barcelona danışmanı Jordi Cruyff genç oyuncunun durumunun belirsiz olduğunu ima etti.

Cruyff maçın ardından Barça TV'ye verdiği demeçte, "Inaki Pena kalesinde güven verdi ve kalitesini gösterdi. Bugün çok iyiydi. Geri dönecek mi? Yaz aylarında bizimle olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

Galatasaray, Pena'yı sezon sonuna kadar kiralarken oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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