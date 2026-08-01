José Mourinho, LaLiga'da yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek istiyor. Marca'ya göre Portekizli teknik adam, özellikle bir stoper transferine odaklanmış durumda.

Mourinho'nun özellikle savunma hattındaki çok sayıdaki sakatlıktan rahatsız olduğu belirtiliyor. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve Éder Militão farklı sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Son olarak adı geçen oyuncunun ise aylarca daha rehabilitasyon süreci geçirmesi gerekiyor.

Liverpool'dan gelen Ibrahim Konaté de cumartesi günü Fiorentina ile oynanacak hazırlık maçında yer almayacak. Fransız savunmacı, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından tatilin keyfini çıkarıyor.

Mourinho, şimdilik Madrid ekibinin savunmasının merkezinde altyapı oyuncuları Lamini Fati ve Joan Martínez ile idare etmek zorunda. Bu arada transfer piyasasında savunma hattına takviye arayışı sürüyor.

Marca'ya göre bir savunmacı transfer edilmeden önce önce bir oyuncunun satılması gerekiyor. Bunun, şu anda bir sakatlığın ardından iyileşme sürecinde olan Raúl Asencio ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Mourinho, kısa süre önce bek mevkilerini güçlendirmek için 75 milyon euro harcadı. Denzel Dumfries, Inter'den gelirken Marc Cucurella da 55 milyon euro karşılığında Chelsea'den alındı.

Real Madrid, LaLiga'da sezon başlamadan önce birkaç hazırlık maçı daha oynayacak. Mourinho'nun takımının 22 Ağustos'taki ilk rakibi Espanyol olacak.