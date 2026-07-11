Real Madrid, Vinícius'un sözleşmesini yenilemek için yeni bir adım attı

Real Madrid ve Brezilyalı yıldızı Vinícius Júnior, yeni sezon hazırlık döneminin başlamasından önce oyuncunun geleceğini netleştirmek için bir son tarih belirledi.

"AS" gazetesine göre, Real Madrid ve Vinícius görüşmeler yaptı ve sözleşme yenileme konusunu sonuçlandırmak üzere bu ayın son günlerinde bir araya gelme konusunda anlaştılar.

Vinícius, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun yönetimindeki takımda ikinci kaptanlık görevini üstleneceği için Real Madrid'de kalma konusundaki net isteğini dile getirdi.

Real Madrid yetkilileri, daha önceki durumlarda olduğu gibi, sözleşme yenileme konularını sonuçlandırmadan önce tatil döneminin bitmesini beklemeyi tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan endişenin ardından, bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik ve tam bir güven geri döndü.

Vinícius, kulüpte kalma isteğini bir kez daha vurguladı ve bunu Real Madrid başkanı ile diğer yöneticilere iletti; ayrıca yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğunu da gösterdi.

Elbette her teklifin bir geçerlilik süresi vardır ve Real Madrid’in sunduğu teklif de bir istisna değildir; ancak taraflar arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma, bu konunun bir aydan kısa bir süre içinde sonuçlandırılabileceğine işaret etmektedir.