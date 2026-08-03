Brezilyalı Vinicius Junior, ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin ardından bugün pazartesi Real Madrid'e döndü ve yeni sezon hazırlıklarına başlamaya koyuldu. Bu dönüş, oyuncunun kraliyet kulübündeki geleceğine dair süren tartışmalar arasında gerçekleşti.

Real Madrid, resmi sitesi üzerinden yaptığı tıbbi açıklamada, Vinicius Junior'ın Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından takıma katıldığını duyurdu. Oyuncu bu sabah, yeni 2026/27 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını tamamlamadan önce sağlık kontrolünden geçmek için "Blue Sanitas Valdebebas" hastanesine gitti.

Brezilyalı kanat oyuncusunun Real Madrid antrenmanlarına dönüşü, geleceğine dair bir bekleyiş havasında geliyor. Son dönemde adı Arsenal'e transfer olma ihtimaliyle anıldı; Arsenal, oyuncunun durumunu takip ediyor, kendisiyle anlaşma imkânını araştırmaya çalışıyor ve teknik direktör Mikel Arteta aracılığıyla onunla temasa geçti.

Real Madrid, Vinicius'un hizmetlerine sıkı sıkıya sarılıyor; öte yandan oyuncunun sözleşme yenileme dosyası hâlâ büyük ilgi görüyor. Bu durum, geleceğini yaz transfer sezonunda en çok takip edilen dosyalardan biri hâline getiriyor.

Vinicius, Real Madrid'e dönüşünde yeni bir görünümle boy göstermişti; tatil döneminde yüzüne estetik bir operasyon geçirmesinin ardından kraliyet kulübüne dönüşüyle eş zamanlı olarak yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Tıbbi kontrolleri geçip takımla antrenmanlarına başladıktan sonra Real Madrid taraftarı, önümüzdeki günlerin nereye varacağını merakla bekliyor; özellikle takımın en önemli yıldızlarından birinin geleceğine ve "Santiago Bernabeu"da kalma ya da Arsenal'e transfer olma ihtimaline dair tartışmaların sürmesiyle birlikte.

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