İspanyol basınında yer alan haberler, Brezilyalı Vinicius Junior'ın 2024/2025 sezonu sonunda prensipte bir anlaşmaya varılmasına rağmen Real Madrid yönetiminin sözleşmesini yenilemek için sunduğu teklifleri reddettiğini doğruladı.

Oyuncunun anlaşmadan geri adım atmasının nedeni, ilk takımın yıldızı haline gelen ve Vinicius'un rolünü ikincil bir konuma indiren Kylian Mbappe'nin katılımının ardından maaşını yükseltmek istemesiydi. Oyuncu o dönemden bu yana Fransız yıldızla aynı mali muameleyi talep ediyor.

"Diario AS" gazetesi, Vinicius'un Mbappe'nin katıldığı sırada aldığı imza bonusuna eşit bir yenileme bonusu talep ettiğini, buna ek olarak imaj haklarından daha yüksek bir pay istediğini, ancak Real Madrid'in son teklifini sunduğunu ve tutumunda ısrar ettiğini aktardı.

Oyuncunun, Real Madrid'in onayı olmadan herhangi bir kulüple müzakere etmesine olanak tanıyacak serbest döneme girmesine yalnızca dört ay kaldı.

Tırmanan gerginlik

İki taraf arasındaki gerginlik, Mbappe'nin Real Madrid'deki ilk sezonunun ardından başladı. Gazeteci Aritz Gabilondo, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında, ilk karşı karşıya gelişin Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşandığını, Vinicius'un yarı finalde Xabi Alonso'nun kendisini yedek kulübesine oturtma kararına itiraz ettiğini, ardından teknik direktörün kararından geri adım attığını açıkladı.

O günden bu yana ilişki kötüleşti; bu da oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde ayrılma ihtimalini gündeme getiriyor. Gazeteci Marcos Lopez ise şu yorumu yaptı: "Real Madrid, iki yıl önce ilk takımın yıldızı olan ikinci oyuncusunun, serbest döneme girmesine dört ay kala bu duruma gelmesine izin veremez."

Kulübün yenileme bonusu konusundaki tutumu

Real Madrid, Vinicius'a yenileme bonusu vermeyi reddediyor; bunu kabul etmenin Bellingham, Valverde ve diğerlerinden benzer taleplerin önünü açacağını değerlendiriyor. Gabilondo, Mbappe ve Paris Saint-Germain örneğini göstererek "bu tür şeylerin iyi bitmediğini" vurguladı.

Ayrıca Vinicius'un artık Mbappe'nin sözleşmesine benzer bir sözleşme talep edebilecek konumda olmadığını da ekledi: "Real Madrid'in geleceğe yönelik projesinden söz ediyoruz ve Vinicius iki yıl önceki oyuncunun aynısı değil. Kulüp büyük bir sözleşme öneriyor, ancak oyuncunun seviyesi düşüyor; Neymar ve Barcelona'da yaşananın aksine."