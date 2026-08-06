Bir basın raporu, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşme yenileme dosyasını tüm taraflar arasında tam bir anlaşmaya vararak sonuçlandırdığını ve oyuncunun kariyerine "Santiago Bernabeu" sahasında devam edeceğini ortaya koydu.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Vinicius'un Real Madrid ile 6 yıllık yeni sözleşmesini imzalayacağını, sözleşmelerin imzalanması ve yenilemenin resmi olarak açıklanmasının ise önümüzdeki yakın dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, oyuncunun en başından beri isteğinin Real Madrid ile devam etmek olduğunu, kulüp başkanı Florentino Perez'in ise Vinicius'u takımın sportif projesinin en önemli kilit taşlarından biri olarak gördüğünü ve bunun nihai anlaşmaya ulaşılmasını kolaylaştırdığını ekledi.

Romano ayrıca, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncuyu Kraliyet Kulübü ile kariyerine devam etmeye ikna etmek için müzakerelere doğrudan katılarak yenileme dosyasının sonuçlandırılmasında etkili bir rol oynadığına dikkat çekti.

Romano'nun tweet'i, Real Madrid ile Vinicius'un menajerleri arasındaki müzakerelerin karmaşıklaştığını ve kulübün, oyuncunun başka bir kulüple müzakere etmesine olanak tanıyan döneme girmeden önce dosyayı kapatmak için mali teklifini iyileştirmeye çalıştığını, özellikle de mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıldan az kaldığını doğrulayan birçok raporun ardından geldi.

As gazetesine göre, Vinicius Junior'ın Real Madrid ile yeni maaşı yıllık yaklaşık 24 milyon euro olacak.

Geçtiğimiz dönemde, Brezilyalı milli oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlarda büyük bir artış yaşandı; adı, İngiliz kulübünün sözleşme durumundan yararlanma isteğinin de etkisiyle güçlü bir şekilde Arsenal'e transfer olmakla anıldı.

Vinicius, Instagram hesabındaki tüm paylaşımlarını silerek de tartışma yarattı; bu durum, son gelişmelerin Real Madrid ile yenilemeye yaklaştığını doğrulamasından önce geleceğine dair spekülasyonların kapısını açtı.

Real Madrid'i çalıştırmaya başladığından bu yana Jose Mourinho, Vinicius'un teknik projesi içinde devam etmesine bağlılık gösterdi; öyle ki onu vazgeçilmez temel unsurlardan biri olarak gördü ve Romano'nun doğruladığı üzere nihai anlaşmaya ulaşılmadan önceki temaslara bizzat katıldı; bu adım, oyuncunun kulübün yeni projesi içindeki önemini yansıtıyor.