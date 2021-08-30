Kylian Mbappe’yi bırakmaya niyetli olmayan PSG, anlaşmaya Real Madrid’in yıldızının dahil edilmesini isteyebilir.

Paris Saint-Germain’le bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin adı uzun süredir ciddi şekilde Real Madrid ile anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin genç yıldız için 160 milyon euro teklif ettiği, ancak PSG’nin bu teklifi yeterli bulmadığı da ileri sürülmüştü.

Yıldız oyuncunun transferi için PSG’nin son olarak Real Madrid’e takas da içeren iki alternatif sunduğu dile getirildi.

PSG’den Real Madrid’e iki seçenek

Deportes Cuatro kaynaklı habere göre Fransız ekibi, Real Madrid’den 200 milyon euro bonservis ödemesi veya 180 milyon euro ve bir de oyuncu istiyor.

Ayrıca haberde takasta istenilen oyuncunun Eden Hazard olabileceğine de yer veriliyor. Fakat Real Madrid, her ne kadar beklentileri karşılayamasa da 100 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Hazard’ı 20 milyon euro için gözden çıkarmak istemiyor.

La Liga temsilcisi, bu takasın da transfere dahil edilmesi durumunda 20 milyon euro’dan çok daha büyük bir kazanç sağlamayı hedefliyor.

PSG geri adım atmıyor

Buna karşın PSG tarafı da istediği bonservis bedelinden taviz vermek istemiyor. Zira Paris ekibi, elde ettiği gelirin 35 milyon euro’luk kısmını Mbappe’nin eski kulübü Monaco’ya ödeyecek.

Son olarak PSG’nin oynadığı Reims maçına ilk 11’de başlayan genç yıldız, yeni sezonda forma giydiği dört karşılaşmada üç gol iki asistlik bir istatistik yakalamayı başardı.

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