Atletico Madrid ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi gerilimi tünelde devam etti

Atletico Madrid ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesindeki gerilim, final düdüğünün çalmasının ardından sahadan tünele taşındı.

Manchester City, Atletico ile Wanda Metropolitano'da 0-0 berabere kalsa da toplamda 1-0 önde olduğu için yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın son dakikalarında İspanyol ekibi maçı uzatmalara taşımak için bastırırken gerilim arttı.

Atağa çıkan Phil Foden'a Felipe'nin müdahalesinin ardından İngiliz oyuncu kendini yere bıraktı. Savic, Phil Foden'ın yerden kalkmasını isterken oyuncunun formasını çekerek onu kaldırmak istedi. Oleksandr Zinchenko ise buna izin vermedi ve tansiyon oldukça yükseldi.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan gerilim tünele de taşındı ve oyuncular soyunma odasına giderken birbirlerinden ayrılmaları için müdahale geldi.

Ne söylendi?

Eski bir Atletico Madrid oyuncusu olan Rodri, Stefan Savic ile Jack Grealish'in tünelde yaşadığı gerilim hakkında Movistar'a şunları söyledi:

"Hepimiz aynı mesleği yapıyoruz ve sahada yaşananların orada kalması gerektiğini biliyoruz."

"Duyguların çok yüksek olduğu ve eşit sonuçla oynanan bir oyundu. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Biraz arbede çıktı."

"Uzaklaşmaya çalıştım. Onlar benim eski takım arkadaşlarım ve bu tür şeyler hoş değil."

Aymeric Laporte ise şunları ekledi: "Bu tür arbedeyle sonuçlanmasının tatsız olduğu doğru."

"Kayda değer değil. Uzun sürmeyen bir şey üzerine çok fazla konuşuluyor. Bu Atletico'yu bizden daha fazla üzdü."

Atletico'nun görüşü

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak ise Wanda'da yükselen tansiyon hakkında çok fazla konuşmadı.

"Dışarıda herkese teşekkür ediyordum bu nedenle çok fazla bir şey görmedim. Tribünlerdeki atmosfer inanılmazdı."

Daha fazlası