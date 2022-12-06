Real Madrid ve Chelsea'nin transfer etmek istediği Josko Gvardiol'un menajeri Marjan Sisic açıkladı: 2023 yazını işaret etti

Hırvat stoperin menajeri, olası bir transfer konusunda acele etmese de olacakların farkında...

NE OLDU? Gvardiol, RB Leipzig takımında gösterdiği etkili performansını şu anda Dünya Kupası'nda da sürdürüyor ve dünyadaki en ateşli genç savunma oyuncularından birisi konumunda bulunuyor.

20 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ile 2022 Dünya Kupası'ndaki itibarını artırmaya devam ediyor ve gelecekte Real Madrid veya Chelsea için oynamaktan ne kadar mutlu olacağından da bahsediyor.

Gvardiol'ün menajeri, şimdi bir transfer hamlesini ele aldı ve genç oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi? Sky Sport Germany'ye konuşan menajeri Marjan Sisic, "2023 yazındaki olası bir transfer konusunda acelemiz yok.

Ve hiçbir kulüple ön anlaşma olmadığını açıkça söyleyebilirim. Elbette birçok üst düzey kulüp onun hakkında bilgi aldı, ama Josko'nun Leipzig ile uzun vadeli bir sözleşmesi var.

"Josko, Leipzig'de tamamen mutlu hissediyor. Gelişimi inanılmaz ve Marco Rose yönetiminde çok iyi oynuyor" dedi.

BÜYÜK RESİM: Defans oyuncusunun menajerinin yeni yorumları, kulüplere sezon sonunda RB Leipzig'in oyuncusunu kadrosuna katabilecekleri umudunu verecek.

Gvardiol, büyük olasılıkla talep görecek ve 2023 yazına kadar kulüp seçimini yapabilir.

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GVARDIOL İÇİN SIRADA NE VAR? Savunma oyuncusu, son 16'da Hırvatistan'ın Japonya'yı geçmesine yardım ettikten sonra, Dünya Kupası çeyrek finalini dört gözle bekliyor.

Zlatko Dalic'in ekibi, son sekizde Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak olan maçın kazananıyla karşılaşacak.