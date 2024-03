Real Madrid ve Brezilya'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior, basın toplantısında gelen ırkçılık sorusunun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Brezilya'nın yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior, İspanya ile Brezilya arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in yıldızı, mücadele öncesi gazeteciler tarafından yöneltilen 'ırkçılık' sorusunun ardından duygusal anlar yaşadı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, basın toplantısı esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Vinicius Junior ne söyledi?

Irkçılık hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Vinicius Junior, ağlayarak şunları söyledi:

"Bu oldukça üzücü, burada her maçta, her gün olan bir şey. Her şikâyetim beni çok üzüyor.

"Sadece İspanya'da değil, dünyada da oluyor. Babamın da başına geldi, siyah bir insan yerine beyaz bir insanı seçtiler.

"Bu benim fark ettiğim bir şey ve beni seçtikleri için mücadele ediyorum. Yakın gelecekte başka kimsenin başına gelmemesi için savaşıyorum."

Kendisini en çok üzen şeyi de açıklayan Brezilyalı, "Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey, bu insanların yaptıklarından sonra hiçbir şey olmadan çekip gitmeleri. Barselona'da bir dava açıldı ve bunun olmamasını istiyorum ki insanlar söylediklerini söylemeyi bıraksınlar. Çocuklar böyle şeyler söylemesin, çünkü ben çocukken ırkçılığın ne olduğunu bilmiyordum. Futbol oynamak çok önemli ama ırkçılığa karşı mücadele de çok önemli. Renkli insanların normal bir hayat sürmesi için. Eğer durum böyle olsaydı, kulübümün maçlarına sadece oynamak için giderdim. Tek istediğim oynamaya devam etmek ve herkesin normal bir hayata sahip olması" dedi.

Muhammed Ali örneği verdi

Muhammed Ali örneğini veren yıldız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irkçılığı şimdi daha iyi anlıyorum, üzerinde çalıştım, bu yüzden bu kadar düzgün konuşuyorum. Muhammed Ali bir örnekti ve ben de Brezilyalılar adına konuşmak için buradayım.

"Çünkü birçok kişi bu konuda beni savunuyor. Soruları bir saldırı olarak algıladığım ve cevap verme imkanımın olmadığı diğer zamanlar gibi değil."