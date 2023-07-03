Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler için sürpriz bir takım devreye girerek transfer sürecini karıştırdı.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in transferi iyice yılan hikayesine dönerken sürpriz bir takım daha devreye girdi.

Arda'nın Barcelona veya Real Madrid gibi dev takımlardan birisine imza atacağı konuşulurken devreye giren Real Betis'in, 18'lik yıldızı bu dev takımlardan kiralayacağı aktarılıyor.

Ne söylendi?

Barcelona'ya transferi daha muhtemel gözükür hale gelen Arda Güler'in yeni sezonda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi talep ediliyor ama işleri değiştirecek opsiyonlar da söz konusu. İspanyol basını, genç yıldızı yeni sezonda kiralık olarak kadroya katmak isteyen ekiplerin olduğunu belirtiyor.

Sürpriz talip

ElGolDigital'in haberine göre Real Betis, önümüzdeki sezon için Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, Barcelona veya Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katması durumunda ilk takımda şans bulmasının zorluğunu faktör olarak kullanarak Arda Güler'i bir sezon kiralık olarak oynatmayı planlıyor. Nitekim Sport, Real Betis'in bu talebini Barcelona tarafına da ilettiği ve bu gelişmenin kulüp tarafından bilinmekte olduğunu bildirdi.