Brezilya ekibi Palmeiras, devam eden yaz transfer döneminde aranan isimler listesinde yer alan genç yıldızı Eduardo Conceiçao ile ilgili kararıyla Avrupa devlerini şaşırttı.

Brezilya ve İngiliz basını, Palmeiras'ta forma giyen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeni ve umut vaat eden Brezilyalı futbolcu Eduardo Conceiçao'yu Barcelona ile ilişkilendirmeye devam ediyor.

İsmi aylardır Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain ve hatta Real Madrid gibi diğer kulüplerle anılan 16 yaşındaki forvet için Katalan takımını rakiplerden biri olarak Manchester Evening ve Globo Esporte gazeteleri gösterdi.

Bu son raporlara göre, Conceiçao'nun haklarına sahip olan Palmeiras, özellikle 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında, genç yeteneğini bir süre daha elinde tutmayı planlıyor.

Globo Esporte gazetesi, Manchester City ve Barcelona'nın yanı sıra Manchester United ile de görüşmeler yapıldığını bildirdi. Raporlarda, üzerinde anlaşılan bedelin ek 15 milyon euro bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Palmeiras, tutumunu sertleştirmiş görünüyor; zira umut vaat eden genç oyuncusunun bir transfer anlaşmasına onay vermeden önce ilk takım bünyesinde gelişmesini istiyor. Bu raporlara göre söz konusu transferin bedeli, gelecek transfer dönemlerinde 50 milyon eurodan az olmayacak.

Eduardo Conceiçao, Brezilya futbolunun en umut vaat eden oyuncularından biri olarak görülüyor. Palmeiras ise Endrick ve Estêvão'yu kapsayan kârlı transferleri göz önünde bulunduruyor: Endrick, Aralık 2022'de 72 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu (35 milyon sabit, 25 milyon bonus ve 12 milyon vergi); Estêvão ise 2024 yazında 45 milyon + 20 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satıldı.

Globo Esporte gazetesi, Palmeiras'ın İngiltere'den gelen 20 ile 25 milyon euro arasındaki tekliflerin yanı sıra, o dönem Red Bull'un küresel futbol direktörü olan Jürgen Klopp'tan gelen, ilkin yaklaşık 7 milyon euro ve ardından 10 milyon euroluk ikinci bir teklif olan önerileri de reddettiğini bildirdi.

Ocak ayında Mundo Deportivo gazetesi, Eduardo Conceiçao'nun isminin Barcelona'nın ilgisiyle ilişkilendirildiğini bildirmişti.

Gazete, Katalan kulübünün genç kanat oyuncusunu takip ettiğini ve onu beğenmelerine rağmen planlarının büyük yatırımı tecrübeli bir forvete ayırmak olduğunu açıklamıştı.