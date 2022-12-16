Avrupa'nın dev kulüpleri, kendi oluşturdukları ligde oynamaya kararlı...

NE OLDU? Barcelona ve Real Madrid başkanları Joan Laporta ve Florentino Perez, cuma günü A22 Sports CEO'su ve Avrupa Süper Ligi'nin organizatörleri Bernd Reichart ile bir araya geldi.

Üçlü, kıtada sporun karşılaştığı zorlukları iyileştirmeye yönelik ilerlemelerini sürdürmek için meydan okurcasına bir görüntü çizdi.

A22 Sports'un Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunda reform yapmak, rekabet edebilirliği, sürdürülebilirliği ve yönetişimi geliştirmek için çalışıyoruz.

"Sporun karşılaştığı zorluklarla ilgili görüşlerimizi paylaşan 10 farklı ülkeden birçok kulüple konuşuyoruz. Bir şey yapmadan duramayız!" denildi.

BÜYÜK RESİM: Açıklama, Avrupa Adalet Divanı'nın (ECJ) perşembe günü Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin futbolun yönetim organlarını piyasa hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlamasının ardından geldi.

Ayrıca, UEFA ve FIFA'nın desteklenmesinden sonra bu tür bir açıklama kaçınılmazdı.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA'nın Avrupa sporunu yalnızca çok kâr getirmeyen rekabetçi turnuvalar düzenleyerek koruduğuna karar verdi. Bu konu ESL'nin en büyük üyelerinin nisan 2021'den bu yana önerdiğinin tam tersiydi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Laporta ve Perez'in meydan okumasına rağmen, ABAD kararını 2023'ün başına kadar açıklamayacak.

Bu da herhangi bir kararın muhtemelen birkaç ay süreceği anlamına geliyor.