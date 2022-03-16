MARCA'da yer alan habere göre; Real Madrid, 'Herkes için Ukrayna' kampanyası kapsamında Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım için bir milyon euro bağışlayacak.

Bu kampanya, 5 Mart'ta Real Madrid Vakfı tarafından Ukrayna'daki evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara yardım etmek için başlatıldı.

Vakıf bir dizi uluslararası STK ile çalışıyor. Aralarında İspanyol Kızılhaçı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Cesal, Misiones Salesianas ve Çocuklar için Epicentr gibi kurulular var.

Bağışlar nasıl gerçekleşecek?

İspanyol Kızıl Haçı, Ukrayna içinde, örneğin hayati malzemelerin dağıtımı başta olmak üzere bir insani çaba yürütüyor.

Ukraynalı mültecilerin İspanya'ya gelmesine yardım ediyorlar. Real Madrid Vakfı da çocuklar için spor ve eğlence malzemeleri bağışladı.

UNHCR, son günlerde güvenlik arayışıyla 700'den fazla Ukraynalı'nın geldiği Ukrayna'nın merkezindeki Kryvyi Rih'te battaniye, şilte ve diğer hayati malzemeleri dağıtmak gibi çok çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Cesal, Leopolis bölgesindeki ve Polonya sınırındaki savunmasız ailelere acil destek sağlıyor ve Real Madrid Vakfı, Cesal'ın bakımı altındaki mültecilere yardım etmek için 13.000'den fazla giysi bağışladı.

Misiones Salesianas; ülkenin doğusundan, kuzeyinden ve güneyinden çocukları, anneleri ve yaşlıları tesislerine kabul ediyor ve Polonya ve Slovakya'daki mültecilere bakıyor.

Çocuklar için Epicentr, 2018'den beri Kiev, Ternopil, Irpin ve Khmelnytskyi gibi çeşitli Ukrayna şehirlerindeki yedi okulda Real Madrid Vakfı ile birlikte çalışıyor.

Bu okullardaki çocuklara Ukrayna'dan ayrılmalarını sağlamak için lojistik yardım verilecek.

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