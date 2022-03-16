Barcelona patronu Xavi: Galatasaray ile final niteliğinde bir maç oynayacağız

Xavi, 'Galatasaray ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarını' söylerken 'Domenec Torrent'in Barcelona'yı iyi tanıdığını' vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'dan golsüz beraberlikle ayrılan Galatasaray, Perşembe günü rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk edecek.

Katalan devinin teknik patronu, İstanbul ekibiyle oynadıkları ilk maçı iyi analiz ettiklerini söylerken "Hedefimiz maçı kazanmak" dedi.

Xavi ne söyledi?

Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xavi şunları söyledi: "Yarın final niteliğinde bir maç var. Takım olarak iyi durumdayız. Hedefimiz maçı kazanmak."

"İlk maçı çok iyi analiz ettik. İlk maçta neleri yapamadığımızı gördük. Galatasaray'ın hakkını verelim ilk maçta çok kompakt oynadılar. Hatalarımızı analiz ettik ve yarın daha iyisini yapabilmek için iyi çalıştık."

"Galatasaray'ın bize sorunlar çıkarabilecek bir takım olduğunu biliyorduk. Yarın sahada farklı bir senaryo olacak. Domenec Torrent bizi çok iyi tanıyor ve çok iyi bir hoca. Bakalım neler olacak."

Pierre-Emerick Aubameyang ne söyledi?

Karşılaşma öncesi eski Arsenal yıldızı da konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Yarınki maç için hazırız. Bu maçı gerçekten kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç."

"Bu statta oynamak her zaman özel. Her zaman çok iyi atmosfer oluyor. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum."

"Galatasaray iyi bir konumda ancak en önemlisi bizim yarın nasıl oynayacağımız. Yarın kazanmak için her şeyi yapacağız."

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