En iyi 100 futbol bilgi yarışması sorusu ve cevapları

Sınavlar bazen zorlayıcı olabilir ancak sorular futboldan geliyorsa eğlenceli bir hal alabilir.

Koronavirüs pandemisi dünya çapında milyonlarca insanı zorladı ve Zoom, Skype ve Google Hangouts'ta aile veya arkadaşlarla yapılan sanal testler birlikte vakit geçirmenin eğlenceli bir yolu haline geldi.

İster sanal bir çaba olsun, ister her şey bittiğinde klasik bir sınav. İşte en parlak futbol beyinlerini bile zorlamak için en iyi 100 futbol bilgi yarışması sorusu.

Premier Lig soruları

Premier Lig'de en hızlı hat-trick yapan oyuncu kimdir? 653 maçla Premier Lig'de en çok forma giyen oyuncu kimdir? Premier Lig'de en çok kırmızı kart gören oyuncu rekorunu üç oyuncu paylaşıyor (8). Bu oyuncular kimdir? 260 golle Premier Lig'in tüm zamanların en golcü futbolcusu kim? Premier Lig'in ilk sezonu ne zamandı? İlk Premier Lig şampiyonluğunu hangi takım kazandı? 202 kez kalesini gole kapatarak Premier Lig'de en iyi dereceye sahip olan kaleci kimdir? Premier Lig'in ilk sezonunda kaç kulüp yarıştı? 2018-19'da Premier Lig Altın Ayakkabı'yı hangi üç oyuncu paylaştı? Premier Lig tarihinin en hızlı golü 7.69 saniye ile geldi. Kim attı?

Cevaplar

Sadio Mane (2015'te Southampton formasıyla Aston Villa'ya 2 dakika 56 saniye) Gareth Barry Patrick Vieira, Richard Dunne ve Duncan Ferguson Alan Shearer 1992-93 Manchester United Petr Cech 22 Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah ve Sadio Mane Shane Long (2018-19'da Southampton formasıyla Watford'a karşı)

Dünya Kupası soruları

Önceden iki Dünya Kupası kupası vardı. İlkinin adı neydi? 1930'da ilk Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? En çok Dünya Kupası kazanan ülke hangisidir? Üç ülke Dünya Kupası'nı iki kez kazandı. Hangi ülkeler? Hangi ülke üç Dünya Kupası finalinde yer aldı, ancak kupayı hiç kazanamadı? 2026 Dünya Kupası üç farklı ülkede düzenlenecek. Hangi üç ülke? Diego Maradona meşhur 'Tanrının Eli' golünü hangi Dünya Kupası'nda attı? Dünya Kupası'nda rekor gol sayısı 16'dır. Bu rekor kime ait? Dünya Kupası'nı oyuncu ve teknik direktör olarak üç kişi kazandı. Mario Zagallo, Didier Deschamps ve... üçüncüyü söyleyebilir misiniz? Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü iki İngiliz oyuncu kazandı. Hangi oyuncular?

Cevaplar

Jules Rimet Kupası Uruguay Brezilya Arjantin, Fransa ve Uruguay Hollanda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika Meksika 1986 Miroslav Klose Franz Beckenbauer Gary Lineker (1986) ve Harry Kane (2018)

Tuhaf futbol bilgi yarışması soruları

Hangi İsveçli futbolcu bir zamanlar Premier Lig'de sözleşmesine uzaya seyahat etmesini yasaklayan bir madde koydurmuştur? 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye veril? WWE'de profesyonel güreşçi olmaya devam eden eski Alman milli futbolcunun adını söyleyebilir misiniz? 1987'deki 'Diamond Lights' adlı şarkıyla İngiltere Singles Chart'ta 12 numaraya ulaşan eski İngiliz uluslararası müzisyenler hangileridir? İngiltere'nin Euro '96 şarkısı 'Three Lions' hangi komedi ikilisiyle hit oldu? Dakar Rallisi'nde hangi eski Tottenham menajeri yarıştı? Jose Mourinho'nun Manchester United'ı yönetirken yaşadığı otelin adı neydi? Hangi İspanyol kulübünün takma adı Los Colchoneros'tur ve Türkçeye "Yatak Ustası" olarak tercüme edilir? İngiliz rock yıldızı Elton John hangi futbol kulübünün sahibiydi? Rangers, popüler video oyunu Football Manager aracılığıyla Alex McLeish'in yeteneği konusunda uyarılmasının ardından hangi süperstarı transfer etmeye çalıştı?

Cevaplar

Stefan Schwarz Cristiano Ronaldo - Galaxy Cosmos Redshift 7 (CR7) Tim Wiese Chris Waddle ve Glenn Hoddle ('Glenn and Chris') David Baddiel ve Frank Skinner Andre Villas-Boas The Lowry Hotel Atletico Madrid Watford Lionel Messi

Messi-Ronaldo soruları

Messi tüm profesyonel kariyerini neredeyse Barcelona'da geçirdi, peki ilk takımının adı neydi? Ronaldo, Manchester United'a transfer olmadan önce hangi Portekiz takımında oynuyordu? Ronaldo 7 numara ile eş anlamlıdır, ancak Real Madrid'de başka hangi numarayı giydi? Messi, kararını geri almadan önce hangi yıl milli takımdan emekli oldu? Ronaldo bir golü kutlarken hangi kelimeyi söylüyor? Messi, Barça kariyerinin başında 30 numarayı giydi ve sonrasında 10 numara ile hatırlanıyor. Kulüp için başka hangi numarayı giydi? Ronaldo'nun memleketi ve adını bir pastayla da paylaşan Afrika açıklarındaki Portekiz adasının adı nedir? Messi rekor sayıda Ballon d'Or ödülü kazandı - kaç tane? Ronaldo, Portekiz'in hangi yıl Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına yardım etti? Messi hangi Alman çok uluslu spor giyim firmasının elçisidir?

Cevaplar

Newell's Old Boys Sporting 9 numara 2016 (Copa America finalini kaybettikten sonra) "Si!" (Spanish for 'Yes!') No.19 Madeira 7 Ballon d'Or 2016 Adidas

Şampiyonlar Ligi soruları

En çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kulüp hangisidir?

Şampiyonlar Ligi'ni üç farklı kulüple kazanan tek oyuncu kimdir?

Üç kişi Şampiyonlar Ligi'ni üç kez menajer olarak kazandı. Onlar kim?

Avrupa Kupası hangi sezonda Şampiyonlar Ligi olarak yeniden adlandırıldı?

İngiltere'den Avrupa Kupası'nı kazanan ilk takım hangisidir?

Şampiyonlar Ligi'ni sadece bir kez Romanya'dan bir takım kazandı. Hangi takım?

Liverpool altı Şampiyonlar Ligi kazandı ve Manchester United üç kez kazandı, ancak iki şampiyonlukla rekabette İngiltere'nin en başarılı üçüncü takımı kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu kim?

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En çok Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu rekorunu hangi oyuncu elinde tutuyor?

Üç farklı on yılda Şampiyonlar Ligi finalinde hangi oyuncu sahada yer aldı?

Cevaplar

Real Madrid (13) Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan) Bob Paisley, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane 1992-93 Celtic (1966-67) Steaua Bükreş (şimdi FCSB) Nottingham Forest (1978-79 and 1979-80) Cristiano Ronaldo Francisco Gento (6 kez Real Madrid ile) Ryan Giggs

Avrupa Şampiyonası soruları

İlk Avrupa Şampiyonası hangi yılda yapılmıştır? Her biri üç şampiyonlukla Avrupa Şampiyonasını en çok hangi iki takım kazandı? Avrupa Şampiyonası kupasının adı nedir? Dokuz golle, tek bir Avrupa Şampiyonası turnuvasında en çok golü kim attı? Fransa ile İtalya arasındaki 2000 Euro finalini Altın Gol belirledi. Golü hangi oyuncu attı? İngiltere'nin tüm zamanların önde gelen Avrupa Şampiyonası golcüsü yedi gollük bir rekora sahip. Oyuncunun adını verebilir misin? Aşağıdaki üç takımdan hangisi Avrupa Şampiyonasını kazanmamıştır: Danimarka, Belçika veya Yunanistan? Danimarka, başlangıçta katılamamasına rağmen, 1992 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Hangi takımın yerine davet edildiler? Avrupa Şampiyonası hangi yılda 16 takımdan 24 takıma çıktı? Avrupa Şampiyonası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak sadece bir kişi kazandı. Kim?

Cevaplar

1960 Almanya ve İspanya Henri Delaunay Kupası Michel Platini Euro 84'te David Trezeguet Alan Shearer Belçika (1980 ikincisi) Yugoslavya Euro 2016 Berti Vogts (1972'de Batı Almanya ve 1996'da Almanya)

Doğru yanlış soruları

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 27 maçında attı. Otobüs şoförü hastalandıktan sonra Jose Mourinho Chelsea takım otobüsünü park etmek zorunda kaldığında 'otobüsü park et' deyimi ortaya çıktı. İrlandalı erkek grubu Westlife'da şarkıcı Nicky Byrne, müziğe geçmeden önce Leeds United'da oynuyordu. Sir Alex Ferguson, İskoçya milli takımını yönetti. Liverpool efsanesi Kenny Dalglish, İngiliz Kraliyet Ailesi ile akraba olduğu için 'Kral Kenny' olarak biliniyor. Frank Lampard, Premier Lig'de Thierry Henry, Robbie Fowler ve Michael Owen'dan daha fazla gol attı. Bayern Münih'in yıldızı Thomas Muller, hevesli bir satranç oyuncusu ve bir zamanlar Bavyera satranç turnuvasını kazandı. Brezilya ve Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, sahte pasaport kullandığı tespit edildikten sonra cezaevinde yattı. David Beckham, Manchester United'da geçirdiği süre boyunca çevikliğini geliştirmek için bale dersleri aldı. Brezilya ikonu Pele bir zamanlar bir Hollywood filminde Michael Caine ve Sylvester Stallone ile birlikte rol almıştı.

Cevaplar

Doğru YANLIŞ Doğru Doğru YANLIŞ Doğru YANLIŞ Doğru YANLIŞ Doğru

Bundesliga-Alman futbolu soruları

365 golle, tüm zamanların en golcü Bundesliga oyuncusu kimdir? Bayern Münih rekor sayıda Bundesliga şampiyonluğu kazandı, ancak hangi iki kulüp her biri beş şampiyonlukla onu takip ediyor? Tüm zamanların en çok milli olan Alman futbolcusunu adlandırabilir misiniz? Jurgen Klopp Almanya'da iki kulüp yönetti, Borussia Dortmund ve - diğerini adlandırabilir misiniz? Bundesliga'nın en genç teknik direktörü için rekor yaş 28 yıl 205 gün. Kimdir? FC Köln'ün kulüp arması üzerinde hangi hayvan var? RB Leipzig, diğer adı...? Almanya Dünya Kupası'nı dört kez kazandı, ancak birleşik bir ülke olarak kaç kez kazandılar? Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ni sadece üç Alman kulübü kazandı. İsim verebilir misin? Borussia Mönchengladbach'ın lakabı nedir?

Cevaplar

Gerd Müller Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund Lothar Matthaus (150 kez) Mainz Julian Nagelsmann (2015-16 sezonunda Hoffenheim'da) Bir keçi Kırmızı Boğalar Bir kez (2014 - 1954, 1974 ve 1990'da Batı Almanya olarak kazandı) Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Hamburg Die Fohlen (Taylar)

'Ben kimim?' soruları

Brezilya formasıyla ilk uluslararası maçıma 1993 yılında çıktım ve maçta gol attım. İki Dünya Kupası finalinde oynadım ve kulüp kariyerimde Brezilya, İtalya, Angola, İspanya, Yunanistan ve Özbekistan'da oynadım. Almanya, İtalya, Avusturya ve Fransa'da oynadım. Serie A'yı kazandım ve uluslararası futbolda ilk Altın Golü attım. Konferans, İkinci Lig, Birinci Lig, Premier Lig, UEFA Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda oynadım. Ballon d'Or'u kazanan ilk Liverpool oyuncusu oldum. Ülkem adına 40 gol attım, İngiltere ve İspanya'da oynadım. Bir defans oyuncusu olmadan önce aslen bir forvettim. Onları yönetmeden önce aynı kulüp için 11 sezon oynadım. İki Bundesliga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kazandım. Chelsea için oynadım ve Türkiye'de de zaman geçirdim. Dört kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ve iki kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandım. İtalya, Almanya, Portekiz ve Avusturya'da lig şampiyonluğu kazandım. Avrupa Kupası'nı da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazandım. David Beckham'ı İngiltere kaptanı ilan eden ilk menajerim. Uluslararası düzeyde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandım ve iki farklı kulübün menajeri olarak iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Kariyerim boyunca İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz'de futbol oynarken 7, 17, 28 ve 9 numaralarını giydim.

Cevaplar

Rivaldo Oliver Bierhoff Steve Finnan Michael Owen Jurgen Klopp Samuel Eto'o Giovanni Trapattoni Peter Taylor Jupp Heynckes Cristiano Ronaldo

Çeşitli futbol soruları

'Atanmış Oyuncu' kavramı hangi ligde bir özelliktir? Manchester United ünlü olarak kırmızı giyiyor, ancak kırmızıyı benimsemeden önce hangi renkleri giyiyorlardı? Hangi kulüp 'Galaktikos' ile ilişkilidir? Hangi menajerin oyunculara 'Saç Kurutma Makinesi Tedavisi' verdiği söylenir? Hangi kulüp bazen FC Hollywood olarak anılır? İngiliz futbolunda 'Aziz Totteringham Günü' nedir? Juventus, AC Milan ve Inter'den sonra dokuz Scudetto ile hangi takım Serie A'da en çok şampiyonluk kazanan takım kimdir? İspanyol futbolunda 'Pichichi' nedir? FIFA 20 video oyununda Piemonte Calcio takımı hangi gerçek hayatta hangi kulübü temsil ediyor? David Beckham hangi MLS takımına sahip?

Cevaplar