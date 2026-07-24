Marc Cucurella ile yapılan anlaşma, oyuncunun Dünya Kupası'nda sergilediği üst düzey performansın ardından Real Madrid'in sol bek mevkisi için sadece güçlü bir takviye anlamına gelmiyor; aynı zamanda hukuki açıdan da ekstra bir kazanç barındırıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre bu transferle Real Madrid, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" kurallarına uygun şekilde, Avrupa kupalarına katılım için gereken asgari yerel oyuncu sayısı olan sekiz oyuncu şartını yerine getirmiş oluyor.

UEFA kuralları, "A" listesine kaydedilebilecek azami oyuncu sayısını 25 olarak belirliyor ve bunların en az 8'inin, ister aynı kulüpte ister aynı yerel federasyona bağlı herhangi bir başka kulüpte yetişmiş olsun, yerel oyunculardan oluşması gerekiyor. Bu sayının karşılanmaması hâlinde liste, eksik oyuncu sayısı kadar otomatik olarak daraltılıyor.

Yerel oyuncu, 15 ile 21 yaş arasında üç yılı aynı kulüpte ya da aynı lige mensup herhangi bir başka kulüpte geçirmiş oyuncu olarak kabul ediliyor.

Bu şart, Eibar, Getafe ve ardından Chelsea forması giymeden önce Barcelona akademisinde yetişen Cucurella için geçerli. Ayrıca mevcut kadrodan Lunin, Asensio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Valverde, Vinicius ve Güler için de geçerli.

Böylece şartı yerine getiren oyuncu sayısı ona yükselebilir. Ancak Asensio'nun muhtemel ayrılığının bu sayıyı azaltabileceğini, bu durumda ise yerinin Brezilyalı Rodrygo ile doldurulabileceğini belirtmek gerekir.

Kulüplerin ayrıca, UEFA'nın belirlediği uygunluk kriterlerini karşılamaları şartıyla, "B" listesine sınırsız sayıda oyuncu kaydetme hakkına sahip olduğunu hatırlatalım.