Real Madrid Trent Alexander-Arnold sonrasında bir süper bek daha transfer ediyor

AC Milan ile yeni sözleşme imzalamayan yıldız sol bek, düşük ücretle transfer edilebilir.

Real Madrid, yaz transfer dönemine önemli hamlelerle damga vurmayı hedefliyor. Trent Alexander-Arnold'un Santiago Bernabeu'ya katılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, bu transfer yazının tek bek takviyesi olması beklenmiyor. Sol bek pozisyonu da kulübün radarında.

Bu sezon Ferland Mendy'nin sık sakatlanması ve yedeği Fran Garcia'nın beklentileri karşılayamaması nedeniyle sol bekte büyük sıkıntı yaşandı. Eduardo Camavinga ve David Alaba'nın zaman zaman bu pozisyonda oynaması, asıl pozisyonlarında görev yapamamalarına yol açtı ve kadro dengesini etkiledi.

Real Madrid’in ilk hedefi Alphonso Davies’ti. Ancak Kanadalı oyuncu, Bayern Münih ile yeni bir sözleşme imzalayınca bu ihtimal rafa kalktı. Bu gelişmenin ardından İspanyol devleri, alternatifleri değerlendirmeye başladı.

Eski oyuncuya dönüş: Theo Hernandez

İspanyol basınından Diario AS’a göre, Real Madrid’in listesinde yer alan isimlerden biri de Theo Hernandez. 2017-2019 yılları arasında Real Madrid forması giyen Fransız sol bek, ardından Real Sociedad’a kiralanmış ve daha sonra Milan’a transfer olmuştu. Serie A’da gösterdiği performansla Avrupa’nın en iyi sol beklerinden biri haline gelen Hernandez’in, Bernabeu’ya dönüşü sürpriz olmayabilir.

Theo Hernandez’in AC Milan ile henüz yeni bir sözleşme imzalamamış olması, bu transferin önünü açıyor. 2026 yılında sona erecek mevcut kontratı nedeniyle Milan'ın bu yaz onu düşük bir bonservis bedeliyle elden çıkarabileceği belirtiliyor. Real Madrid’in transfer stratejisine de bu durum oldukça uygun.

Kadroya büyük katkı sağlayabilir

Theo Hernandez, Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarında kendisini kanıtladı. Hızı, fizik gücü ve hücum katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcunun, Carlo Ancelotti’nin elindeki mevcut sol bek seçeneklerine kıyasla ciddi bir kalite artışı getireceği düşünülüyor.

Real Madrid’in bu yaz yapacağı hamleler sadece kısa vadeli başarıyı değil, kadronun uzun vadede yeniden şekillenmesini de amaçlıyor. Theo Hernandez transferi bu planın önemli bir parçası olabilir.