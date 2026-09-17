Real Madrid forveti Carlos Espi, geçen salı günü La Liga'nın altıncı haftasında Kraliyet ekibinin Elche'yi son dakikalarda 3-2 yendiği maçın ardından takım arkadaşı sol bek Marc Cucurella'yı bir eleştiri fırtınasından kurtardı.

Real Madrid iki golle önde götürdüğü maçta ikinci yarıda büyük ölçüde geri çekilince Elche skoru eşitlemeyi başardı, ancak geçen yaz transfer döneminde beyazlı ekibe katılan yedek oyuncu Espi, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Espi'nin golünün, Elche'nin iki golüne doğrudan sebep olan Cucurella'yı kendisini kuşatacak eleştirilerden kurtardığını aktardı.

71. dakikada Abel Osorio, Cucurella'dan daha yükseğe yükselip kafayla vuruşunu ağlara göndererek Elche'nin ilk golünü kaydetti. İkinci goldeki en büyük hata ise 83. dakikada İspanyol bekin topu uzaklaştıramamasıyla ortaya çıktı ve bunun sonucunda Fer Niño ikinci golü attı.

Gazete, Cucurella'nın bu bariz hatası nedeniyle ağır şekilde suçlanacağını, ancak tüm Real Madrid takımının rahatladığını ve Vinicius Junior'ın normalde en üst seviyedeki bir forvetin kaçırmayacağı üç net gol fırsatını harcadığını belirtti.

Gazete şunları ekledi: "Bu kez, 2-2'lik beraberlik golüne yol açan pozisyonda Cucurella, iki yıl önce Tottenham ile Chelsea maçında yaptığı gibi rakibin gollerinde kramponunu suçlayamazdı. O maçta kendisinden gelen iki kayma, Londra derbisinin ilk dakikalarında Tottenham'a iki gol getirmişti. O gün Cucurella kramponunu değiştirmiş, ondan kurtulmuş, Instagram'da bir fotoğraf paylaşmış ve Chelsea taraftarlarından özür dilemişti."

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