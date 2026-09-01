Real Madrid, oyunculardan birinin ayrılışı gerçekleşmeden yeni bir transfer yapma niyetinin bulunmaması gölgesinde, transfer piyasasının son gününde yaşanabilecekleri bekliyor. Bu ayrılık ise şu ana kadar beklenmeyen bir senaryo.

Havadan anlaşıldığı kadarıyla, Santiago Bernabéu Stadı'ndaki kulüp ofislerinde bugün sakin geçecek; ancak son saatlerde herhangi bir sürprize karşı teyakkuz hali sürüyor, çünkü ani bir hamle kulübün planını değiştirebilir. Öte yandan en olası senaryo, durumun olduğu gibi devam etmesi.

İspanyol "As" gazetesine göre, her ikisinin durumu farklı olsa da gözler esas olarak Raúl Asencio ve Eduardo Camavinga üzerinde yoğunlaşıyor; iki oyuncu, Real Madrid'de devam etme istekleri ortak noktasında buluşuyor.

Raúl Asencio'ya gelince, kulübe onun kiralanması fikri sunuldu; Eduardo Camavinga için ise aynı durum söz konusu olmadı.

Camavinga'nın ayrılığı, her zaman büyük bir mali gelir elde etmek, likidite sağlamak ve hareket kabiliyeti kazanmak için bir fırsat olarak görülüyordu. Bu nedenle haftalar boyunca kulübün onu hiçbir şekilde elden çıkarmayacağı ve ayrılığının ancak 70 milyon eurodan az olmayan bir bedel karşılığında gerçekleşebileceği tekrarlandı; bu değerde herhangi bir teklif ise gelmedi.

Diğer seçenekler

Gün içinde bu özelliklere sahip bir teklif gelirse, Real Madrid'in transfer piyasasında bir hareketlilik yaşanabilir; bu da oyuncularla yeni görüşmelerin açılmasına ve belki de tutumlarının değişmesine yol açabilir.

Bu olaylar zincirinin gerçekleşmesi pek olası görünmese de Real Madrid, Ferland Mendy'yle ilgili hamleleri de göz ardı etmiyor; ancak kulüp, özellikle sakatlığının sürmesi göz önünde bulundurulduğunda, onun için teklif gelmeyeceğini düşünüyor.

Dolayısıyla kulübün kapıyı açık tuttuğu durumlar var; neredeyse kesin olan senaryo da göz ardı edilmiyor.

Endrick'in ise devam etmeye yöneldiği anlaşılıyor; José Mourinho ona kendisine güvenmek istediğini bildirmiş ve planları içinde olduğunu vurgulamıştı.

Transfer döneminin son gününde havanın sakin olmasına rağmen, Real Madrid'in Chamartín'deki ofislerinde çalışanların bir kısmı, olası herhangi bir temas ihtimaline karşı gece yarısını geçene kadar orada kalacak.



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