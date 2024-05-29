Carlo Ancelotti teknik direktörlüğünde yakaladığı başarının ardında yatan sırlarını paylaştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti teknik direktörlük kariyerinin ilk yıllarında Roberto Baggio’yu Parma’ya transfer etmemesini bir hata olarak nitelendirirken, Zinedine Zidane ile çalışmaya başlamasının ardından düşüncelerinde değişiklik yaşadığını söyledi. 1997’de Parma’da Milan’da Arrigo Sacchi’den öğrendiği 4-4-2’yi uyguladığını belirten Ancelotti, bu sistem için Baggio fırsatını teptiğini söyledi.

Ancelotti ne söyledi?

“Milan'da Arrigo Sacchi'den öğrendiğim bir sistem vardı. 4-4-2 oynamak için Baggio’yu Parma’ya almayı reddettim çünkü o 10 numara oynamak istiyordu ve ben 10 numara kullanmama konusunda kararlıydım çünkü iki forvetle oynamak istiyordum. Bugün geriye dönüp baktığımda, ‘Baggio Parma’ya gel ve durumu bir şekilde ayarlayalım’ diyebilirdim ama bunun yerine, ‘Dinle Roberto burada sana yer yok’ dedim ve o da Bologna’ya gitti. Bu bir hataydı. Daha sonra Juventus’un başına geçtiğimde elimde Zinedine Zidane vardı ve o da bir 10 numaraydı. Onu sağa ya da sola koymam imkansızdı. Zidane takımdaki en önemli oyuncuydu ve o 10 numara oynamak, ben de buna uyum sağlamak zorundaydım. Bu noktadan sonra sistemi oluşturmak için her zaman oyuncuların özelliklerini dikkate aldım”



Juventus’un başında olduğu dönemde Zidane ile zaman zaman gerginlikler yaşadığını da belirten Ancelotti efsane oyuncuyla yaşadığı bir anekdotu paylaştı:



“Juventus'ta Zidane'ın geç kaldığı bir an vardı ve otobüste gitmek için bekliyorduk. Şoföre 'Artık yeter, gidelim' dedim ama korkmuştu ve hareket etmedi, sonra Paolo Montero benimle konuşmak için otobüsten indi. Ona 'Hadi gidelim, sonra konuşuruz' dedim. Ama o ‘Anlamıyorsun. Zizou olmadan hiçbir yere gidemeyiz’ dedi. İşte o zaman bunu kabul etmem gerektiğini anladım”