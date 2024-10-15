Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile yardımcı antrenörü olan oğlu Davide Ancelotti arasında Arda Güler krizi çıktı!

Real Madrid, bu sezon oyuncularından en iyi performansı alabilmek için mükemmel formülü henüz bulabilmiş değil. İspanyol devi Toni Kroos'un ayrılması ve Kylian Mbappe'nin kadroya eklenmesiyle, birçok farklı kombinasyon denedi. Ancak Real Madrid, Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Mbappe ve Jude Bellingham'ı içeren ideal kadrosu konusunda şüphelerle kritik bir haftaya giriyor.

RadioMarca'ya göre, teknik ekip içinde anlaşmazlık yaşanan oyunculardan biri Arda Güler. Türk yetenek, zaman zaman büyük yeteneklerini sergilemesine rağmen bu sezon bazı maçlarda sönük kaldı.

Davide Ancelotti Arda'nın sahada olmasını istiyor

Habere göre yardımcı antrenör Davide Ancelotti, Arda'nın yaratıcılığının ona ilk 11'de bir yer kazandırdığını düşünse de, genç oyuncunun hangi pozisyonda oynayacağı konusunda netlik yok. Ancak babası Carlo Ancelotti, Arda'yı en zor maçlarda ilk 11'e dahil etme konusunda henüz ikna olmuş değil.

19 yaşındaki Arda, Santiago Bernabeu'da ilk 11'de yer alma konusunda bolca zamana sahip, ancak daha fazla süre alabilmek için bir kiralık transferi reddettiğini açıkça ifade etti.

Carlo Ancelotti'nin karşı karşıya olduğu temel sorun ise Arda'yı kadroya almak değil, onu oynatmak için hangi yıldız oyuncuyu yedek bırakacağı.