İtalyan hoca Ancelotti, futbolun yönetim organlarına seslenirken oyuncuların sağlığına vurgu yaptı.

NE OLDU? Real Madrid, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da mücadele ettiği önümüzdeki dört hafta boyunca günde ortalama üç maç yaptı.

Ancelotti, takımının karşı karşıya kaldığı fikstürden memnun olmadığını belli etti.

İtalyan hoca basın toplantısında, "Nesnel olarak, takvim bir anlam ifade etmiyor.

"Çok sıkışık ve çok fazla maç var. Oyuncuların sağlığına bakmalıyız. Futbolun en önemli parçası onlar, ama herkes kendini düşünüyor.

"Lig, sadece kendisini önemsiyor. Federasyon da kendisini düşünüyor. FIFA ve UEFA da kendini düşünüyor.

"Bu futbol için iyi değil. Bu doğru değil. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çok fazla maç var" dedi.

BÜYÜK RESİM: Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile karşılaşacak.

Ve hazırlanmak için çok az zamanları olacak. Fikstürdeki ilk maç, Cop del Rey finalinden sadece üç gün sonra olacak.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Real Madrid, Cumartesi günü Celta Vigo ile La Liga'da kozlarını paylaşacak.