İtalyan hoca, maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan futbolcularının eğlencesini katladı.

NE OLDU? Real Madrid, Camp Nou'da ezeli rakiplerine karşı çarpıcı bir gösteri sergileyerek maçı 4-0 kazandı ve 2023 Kral Kupası finaline ulaştı.

Ballon d'Or ödüllü kaptanları Karim Benzema, tarihi bir hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın ardından Real'in morali gayet doğal bir şekilde çok yüksekti ve Ancelotti, oyuncularına sürpriz yaparak bir gün izin vereceğini açıkladı ve bir de "yalan" itirafında bulundu.

BÜYÜK RESİM: Ancelotti, takımına hitaben şunları söyledi: “Gurur duyuyorum. Böyle bir maç görmek gurur verici.

"Yedek kulübesinde oturmak ve böyle bir takımı izlemek benim ve hepiniz için gurur duyulacak bir şey.

"İkincisi, bunu da itiraf etmek zorundayım ki size büyük bir yalan söyledim.

"Bu bir final maçı değildi. Bu bir yalandı. Bu sadece yarı finalde oynadığımız bir karşılaşmaydı.

"Hala oynamamız gereken bir final maçımız var. Üçüncüsü ise şimdi beni iyi dinleyin! Yarın için size izin veriyorum!"

SIRADA NE VAR? Real, La Liga tablosunda Barcelona'nın 12 puan gerisinde oturuyor olabilir, ancak bu sezon için onlardan daha fazla kupa kazanma şansları var.

Chelsea ile hızla yaklaşan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının yanı sıra; İspanya Kral Kupası'nı kazanma ihtimalleri bir hayli yüksek olan iki kritik mücadeleleri var.