Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, İtalyan hocanın 'şimdilik' planlarında yok.

NE OLDU? Real Madrid patronu, Villarreal maçı öncesi basın toplantısında Bellingham'ın yeteneklerini takdir etti. İspanyol devi, İngiliz orta saha oyuncusuyla yoğun bir şekilde bağlantılı ve GOAL, bu yaz onunla sözleşme imzalamayı bir numaralı öncelikleri haline getirdiklerini anlıyor.

Ancak Ancelotti, dünyanın en iyi orta saha seçeneklerinden bazılarına sahip ve mevcut grubundan memnun olduğunu belirterek görünüşe göre Dortmund'un yıldız oyuncusu için bir transfer hamlesi yapılmasını reddediyor.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, "Bellingham Dünya Kupası'nda harika bir orta saha oyuncusu olduğunu gösterdi, ancak diğerleri de öyle" dedi ve ekledi:

"Enzo Fernandez çok iyi oynadı. Gavi ve Pedri de çok iyi performans gösterdiler. Bellingham çok iyi bir orta saha oyuncusu, ama şimdilik böyle bir transfer gereksiz olabilir.

"Ben elimizdeki oyuncularla devam edeceğim" dedi.

BÜYÜK RESİM: Bellingham'ın bundan sonra nerede oynayacağı konusunda şimdiden önemli bir heyecan var.

20 yaşındaki oyuncunun bu yaz bir transfer hamlesi yapması neredeyse kesin, Liverpool ve Real Madrid onu almak için şu anda önde giden takımlar arasında gösteriliyor.

Benfica'dan Fernandez de benzer şekilde çok fazla takımın dikkatini çekiyor. Arjantinli futbolcunun ise Chelsea'ye transfer olması bekleniyor.

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REAL MADRID İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid, La Liga'nın zirvesine çıkmak için cumartesi günü Villarreal ile oynayacak.