Carlo Ancelotti, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ı durdurmak için özel bir planı olmadığı konusunda ısrar etti.

Haaland, Manchester City formasıyla bir hayli formda

Bu sezon toplam 51 gol kaydetti

Ancelotti ise Manchester City'ye bütün olarak odaklandı

NE OLDU? Norveçli yıldız bu sezon yeni takımında inanılmaz bir performans sergileyerek rekorlar kırdığı bir dönem geçirdi. Ancak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 46 maçta 51 gol kaydeden Erling Haaland'ı durdurmak gibi bir planları olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti şunları dile getirdi: "Haaland tehlikeli bir oyuncu. Ancak sadece Haaland hakkında konuşmak, iyi oynayan, hücum yapan ve felsefesi iyi bir takımdan bahsetmemek anlamına gelir ve haksızlık olur. Haaland'ı nasıl durduracağımızı planlamıyoruz. Daha ziyade durdurulamaz bir Manchester City'ye karşı nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz. Bence eşit ve rekabetçi bir oyun oynarsak kazanabiliriz."

BÜYÜK RESİM: Ancelotti, Manchester City'nin Erling Haaland ile değişmediğini sadece daha eksiksiz bir takıma dönüştüğünü söyledi: "Daha eksiksiz bir takım olduklarını söyleyebilirim. Daha uzun toplar kullanıyorlar çünkü uzun bir forvetleri var ve arkasında Kevin De Bruyne var. Ancak bu takımın tarzını değiştirdiği anlamına gelmiyor."

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