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Real Madrid, Takefusa Kubo'yu transfer ettiğini duyurdu

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Bir dönem Barcelona altyapısında da oynayan Takefusa Kubo, Real Madrid'e transfer oldu.

Chelsea'den Eden Hazard'ı kadrosuna katarak büyük sükse yapan Real Madrid, çok konuşulacak bir transfere daha imza attı.

İspanyol devi, bir dönem Barcelona'nın altyapısı La Masia'da da forma giyen "Japon Messi" lakaplı Takefusa Kubo'yu renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada FC Tokyo'dan transfer edilen oyuncunun Real'in rezerv takımı Castilla'da oynayacağı belirtildi.

Henüz 18 yaşındayken Japonya Milli Takımı'na seçilerek adından söz ettiren Kubo, Barcelona'nın 18 yaş altı futbolcuların transferinden men edilmesi sonrası Katalan ekibinden ayrılarak ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Genç yetenek, bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

 

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