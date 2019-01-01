Real Madrid, Takefusa Kubo'yu transfer ettiğini duyurdu

Bir dönem Barcelona altyapısında da oynayan Takefusa Kubo, Real Madrid'e transfer oldu.

'den Eden Hazard'ı kadrosuna katarak büyük sükse yapan , çok konuşulacak bir transfere daha imza attı.

İspanyol devi, bir dönem 'nın altyapısı La Masia'da da forma giyen "Japon Messi" lakaplı Takefusa Kubo'yu renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada FC Tokyo'dan transfer edilen oyuncunun Real'in rezerv takımı Castilla'da oynayacağı belirtildi.

Real Madrid'in yeni transferi 'Japon Messi' Takefusa Kubo'yu yakından tanıyalım. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WwsWPGqrJj — Goal (@GoalTurkiye) 14 Haziran 2019

Henüz 18 yaşındayken Milli Takımı'na seçilerek adından söz ettiren Kubo, Barcelona'nın 18 yaş altı futbolcuların transferinden men edilmesi sonrası Katalan ekibinden ayrılarak ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Genç yetenek, bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.