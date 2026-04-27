"Real Madrid, sürpriz bir yeni yıldız adayıyla görüşüyor"

Real Madrid, yeni teknik direktör arayışında sürpriz bir gelişme yaşatıyor gibi görünüyor. Kulübün, Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile temasa geçtiği iddia ediliyor. Cadena COPE’ye göre, başkan Florentino Pérez bizzat kendisiyle iletişime geçti.

Böylece Real Madrid, şimdiye kadar pek gündeme gelmeyen bir ismi gündeme getirmiş oldu. Ancak Scaloni, Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra uluslararası çapta bir teknik direktör olarak kabul ediliyor.

Real Madrid, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geçici teknik direktör Álvaro Arbeloa ile yollarını ayırıyor. Kulüp yönetimi, soyunma odasına yeniden denge getirebilecek bir teknik direktör atamaya kararlı. Takım içinde uzun süredir iç bölünmelerin bir sorun olduğu belirtiliyor.

El Mundo da dahil olmak üzere birçok kaynak, Real'in otorite sahibi büyük bir isme yöneldiğini bildirmişti. Sadece taktiksel açıdan güçlü değil, aynı zamanda yıldız oyuncuları yönetme becerisine de sahip biri. Bu kombinasyon, başarılı bir yeniden yapılanma için hayati öneme sahip görülüyor.

İspanyol medyasında birçok aday gündeme geldi. Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps ve José Mourinho gibi isimler geçiyordu. Scaloni şu anda en ciddi seçenek gibi görünüyor.

47 yaşındaki teknik direktör, 2018'den beri Arjantin'in başında bulunuyor. Onun liderliğinde ülke, 2022'deki dünya şampiyonluğu ile doruğa ulaşan benzeri görülmemiş bir canlanma yaşadı. Ayrıca Copa América'yı iki kez kazanmayı başardı.

Scaloni'nin oyuncu olarak İspanya'da bir geçmişi var. Yıllarca Deportivo La Coruña forması giyen Scaloni, 2000 yılında bu takımla lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak kulüp düzeyindeki teknik direktörlük deneyimi sınırlı ve sadece Sevilla'da kısa bir süre yardımcı antrenörlük yaptı.