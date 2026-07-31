Real Madrid, savunmacısının İtalya Serie A'ya transferini bitirdi

İspanyol kulübü Real Madrid, genç "Castilla" takımı savunmacısı Victor Valdepeñas'ın İtalyan kulübü Fiorentina'ya transferinin tamamlandığını resmi olarak açıkladı. Kraliyet Kulübü'nün akademi mezunu oyuncu, sekiz milyon euro karşılığında satılması ve oyuncunun sportif haklarının yarısından vazgeçilmesi hususunda anlaşmaya varılmasının ardından takımdan ayrıldı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, 19 yaşındaki sol bek, geçen sezon teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Real'in A takımıyla Deportivo Alavés karşısında İspanya Ligi'nde tek bir maça çıkmasının ardından, Viola ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalayarak futbol kariyerinde yeni bir maceraya başlayacak.

Real Madrid, transferden sekiz milyon euro elde edecek ve oyuncunun ileride yapılacak herhangi bir satışının değerinin yüzde 50'sini elinde tutacak. Bu transfer, iki takım arasında cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının arifesinde gerçekleşti.

Kraliyet Kulübü, genç oyuncusuna veda ettiği resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid ve Fiorentina, oyuncumuz Victor Valdepeñas'ın transferi konusunda anlaştı. Valdepeñas, 2018 yılında 11 yaşındayken Real Madrid'e katıldı ve altı sezon boyunca genç kategorilerdeki akademimizin bir parçasıydı. Geçen sezon A takımdaki ilk maçına çıktı ve UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğunu kazandı. Real Madrid, bunca yıl boyunca gösterdiği bağlılık için Valdepeñas'a teşekkür eder ve kendisine ve ailesine hayatlarının bu yeni döneminde başarılar diler."