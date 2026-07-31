Real Madrid, Manchester City ve İspanya Milli Takımı orta saha oyuncusunun geleceğine ilişkin kararın yakın göründüğü bir dönemde, Rodri Hernandez ile anlaşma dosyasında bekleme sürecine girdi. Kraliyet kulübünün Fildişili yıldızı kadrosuna katma işlemlerini tamamlamaya yaklaşmasıyla birlikte, şu an için Yan Diomande transferi öncelik taşıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu hafta içerisinde süreci başlatmak için yeşil ışık yakmasından bu yana Rodri ile anlaşma fikri sabit kalıyor. Bu karar, kulübün Valdebebas tesislerinde yaşanan haftalarca süren şüphe ve tartışmaların ardından geldi.

Bekleme süreci, Real Madrid'in A takımının ayrılacaklar ve gelecekler konusunda yaşadığı diğer durumlardan kaynaklanıyor. Bu noktada, son aşamalarına ulaşan ve yalnızca bazı belgelerin tamamlanmasının kaldığı Diomande transferine özel bir ilgi gösteriliyor.

Oyuncuyla 5 sezonluk anlaşma tam ve kesin hale geldi. Kraliyet kulübü yetkilileri oyuncuya güvence verse de öncelik, Fildişili milli oyuncunun bu hafta sonundan önce Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlara katılabilmesi için anlaşmanın tamamen kapatılmasında yatıyor.

Transferin bu haftanın ilk günlerinde tamamen kapatılması bekleniyordu, ancak iki kulüp arasındaki maddelerden biriyle ilgili bazı görüş ayrılıkları, Diomande'nin yeni takım arkadaşlarıyla birlikte günlük çalışmalara katılmasını beklenenden daha fazla geciktirdi.

Rodri dosyasına dönecek olursak, perşembe günü yapılması planlanan beklenen karar ve Manchester City ile ilk temaslar ertelendi.

İlgi ve istek hâlâ devam ediyor, ancak öncelik diğer dosyalara verildi.

"As"ın açıkladığı gibi, orta saha oyuncusu, Valdebebas'taki tüm yetkilileri bugünkü Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu oyuncu olduğuna ikna etmek için birçok engeli aşmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz dönem, Rodri'nin Dünya Kupası'nda, özellikle yarı final ve final turlarının ardından ortaya koyduğu performansın etkisiyle başlayan iç tartışmalara sahne oldu.

Oyuncu, teknik seviyesi ve fiziksel durumuyla olası tüm şüpheleri bertaraf ettikten sonra hesap dışında olmaktan öncelik haline gelmeye geçti. Ayrıca özgeçmişi de, değeri sonunda 100 milyon avroya yaklaşacak bir transferin tamamlanmasını destekliyor.