Real Madrid Raphael Varane'ın transferine onay verebilir

İspanyol basını Real Madrid'in kontrat teklifini kabul etmeyen Fransız savunmacı Raphael Varane için gelecek teklifleri kabul edeceğini öne sürdü.

AS'ta yer alan haberde 2015'ten bu yana Real Madrid forması giyen ve ülkesiyle Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan 27 yaşındaki oyuncunun net bir cevap vermemesi Real Madrid yönetiminin tepkisini çekti.

PSG ve United ilgileniyor

Haziran ayında kontratının son senesine girecek olan Varane'nın 2022 yazında takımdan bedelsiz ayrılmaması için oyuncudan para kazanmak isteyen Real Madrid yönetimi tecrübeli oyuncunun satışından 70 milyon euro kazanmayı planlıyor.

Vatandaşı Zinedine Zidane'nın yeniden takımın başına geçmesinden önce takımdan ayrılmayı planlayan ve Manchester United ile PSG gibi devlerle görüşen Varane, efsane futbol adamının kulübe dönmesinin ardından bu düşüncesini rafa kaldırmıştı.

Hedef David Alaba

Öte yandan Marca'da yer alan haberde bu iki takımın Varane'a olan ilgisinin devam ettiği belirtilirken, Chelsea ve Juventus'un da Varane'ı kadroya katma hesapları yaptığı öne sürüldü.

Real Madrid'e 2011'de Lens'ten transfer edilen Varane İspanyol ekibinde üç La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Sergio Ramos ile de yollarını ayırmasını beklenen Real Madrid'in bu iki oyuncunun takımdan ayrılması halinde Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen David Alaba'yı kadrosuna katması bekleniyor.